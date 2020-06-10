林佳龍視察台中大車站　珍珠串鍊帶動發展

交通部長林佳龍今(10)日視察台中大車站整體發展規劃及鐵道文化園區建設進度，立法委員黃國書、陳柏惟及多位地方民代也共同與會。林佳龍表示，台中的鐵路高架化能夠串連軌道交通建設，先前在地方政府時透過區域計劃定案的規畫，盼地方和中央能夠繼續推動，交通部一定會全力支持。林佳龍說，大車站平台連結到干城地區的整體開發，讓大車站到干城之間未來鐵路與捷運藍線有共站規劃，地方政府若能持續推動，中央也會全力支持。台中大車站計畫是他擔任市長主要推動的政策，希望透過珍珠串鍊計畫將台中車站打造為中部鐵道觀光中心。林佳龍提到，台中市因鐵路誕生與發展的城市，存舊立新、三代同堂的車站是台中人驕傲的地方，交通是跟都市發展密不可分，台中的鐵路高架化能夠串連軌道交通建設，先前在地方政府時透過區域計劃定案的規畫，盼地方和中央能夠繼續推動，他說，都市計畫的珍珠串鍊應該結合點線面讓都心擴張，特別是整個通往干城的大平台計畫，若能連結台鐵土地、市府舊建國市場用地，與國防部南京新村，讓未來捷運藍線進台中與鐵道交會處在空中平台建立後，旅客不必過馬路或上下台中火車站，這個部分也已爭取到20億前瞻補助。針對綠空鐵道的發展，林佳龍提到，鐵路立體化與綠空鐵道及大車站大平台，裡面有五大區大部分都是交通部鐵道局的土地，將珍珠串成項鍊，落實人本與綠色交通，讓空中花園可以暢行無阻。林佳龍強調，大台中山海環線地方政府若在財政或意見不同，雙軌化中央會來主導，全國的雙軌化也應該納入鐵路法的路網來規劃與推動。他特別提到，其中山線高架化在大慶車站到烏日高鐵站之間涉及都市縫合相當重要，若能優先推動也可先進行審查，對於重劃區或區段徵收應該可以產生更大的效益。針對水湳園區的客運城規劃，林佳龍表示，鐵路要發展公路也相當重要，國道客運進出台中環74線連接國道1、3、4、6號，讓公路用車不進入市區避免塞車，軌道才能夠四通八達，原來地上七層地下兩層的客運城，從空中匝道到從國道1號接74號串聯高、快速公路。他提到，聽聞現在市府將原先規劃的40億減為20億，改成地上兩層地下一層，還要上下交流道才能作為轉運站，違背了台中立體化都市，他也向盧秀燕市長提出，都市發展土地有限，如果能夠恢復原來規劃，交通部可以來補助，不要因為擔心經費，讓一個決策影響百年發展。