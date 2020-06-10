麗明營造及順仁兄弟會捐款百餘萬 助市府強化教學設備

▲台中市順仁兄弟會熱心公益，持續17年不間斷濟助弱勢，回饋社會（圖／台中市教育局提供）

順仁兄弟會是由賴順仁議員發起成立，持續17年來年年做公益送愛心，回饋社會。賴順仁表示，兄弟會成員在各自事業有所成就時，仍不忘做公益回饋社會，關懷社會最須要送暖對象。去年，兄弟會看到「星星的孩子」為適應社區及就業職場的努力很感動，特別掏腰包集資30萬元，捐贈台中肯納自閉症基金會做為增添軟硬體設施基金。今年，

台中市麗明營造與順仁兄弟會本諸社會責任，今天連袂捐贈125萬元提供教育局強化各級學校教學設備，由教育局長楊振昇代表接受，並表示一定會善用捐款，購置平板電腦及相關教學設備，充實學校資訊設施，弭平學生數位落差。捐贈儀式今日在豐原陽明大樓舉行，教育局長楊振昇感謝麗明營造公司董事長吳春山及由市議員賴順仁、會長邱駿賢率領的順仁兄弟會，重視台中市學生的受教權益，他表示，善款將會妥善分配運用，充實學校資訊設施，未來若遇到停課情況，學生均可在家安心學習。得知學生有平板電腦需求，成員們自動自發集資10萬元，希望為教育盡一份心力。麗明營造吳董事長表示，他平時熱愛閱讀，在企業內更大力推廣讀書會，因此由衷希望台中市學生都能擁有平等學習環境，體會讀書的樂趣。教育局說明，為確保學生如遇疫情影響無法到校期間能充分利用科技設備，使課業不中斷，在全面調查全市各級學校後，屬低收入戶且家中無平板的學生約2,800餘位，感謝吳董事長得知消息後，慷慨捐贈100萬元，以及賴議員號召順仁兄弟會捐贈10萬元、崧富營造公司捐贈10萬元、林秀玲女士捐贈5萬元。