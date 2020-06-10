影／前世情人四年風雨無阻陪讀　幫圓父親大學夢

▲蔡幸佳驕傲的展示父親蔡國郎上課勤做的筆記，更指出父親每天早上五點多就起床讀英文。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.10）

▲蔡幸佳四年風雨無阻陪著父親上學，讓父親圓了大學夢，也讓她重新找回親情。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.10）

▲導師魏美娟表示，看到蔡幸佳陪著父親來上課，同學都以為大概來一兩次就不會來了，沒想卻一陪就是四年。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.10）

為了讓在妻子過世後、就鬱鬱寡歡的父親蔡國郎能重新找回生命的重心，已經大學畢業的蔡幸佳放棄台北高薪工作，選擇回到家鄉陪伴父親，並親自替父親報名建國科大工業管理系、繳交學費，鼓勵他重拾書本，四年風雨無阻陪著父親上學，讓父親圓了大學夢，她也重新找回親情，全家人的感情也更凝聚。蔡國郎與太太感情篤厚，四年前太太不幸因病去逝後，蔡國郎頓失生活重心，東吳大學畢業的女兒蔡幸佳目睹父親狀況十分擔心，決定放棄在臺北的高薪工作，回到家鄉陪父親，幫忙經營事業，鼓勵父親到建國科大工業管理系進修部就讀，她不但幫父親繳學費，還陪著父親到校上課，當起父親的小老師。蔡幸佳每天下班後立刻陪父親開著車子趕到學校上課，由於父親離書本太久，剛開始連一些數學符號都看不懂，她會在課後幫父親複習，不過父親很上進，上課不但勤做筆記，早上五點多就起床讀英文，雖然事業功課兩頭忙，四年下來，蔡國郎修完大學課程，每學期還是全班前三名，還考了電子商務、企業資源整合兩張證照，陪讀的蔡幸佳更多了一張品管師證照。蔡國郎不捨的說，女兒從小就很善解人意，對父母也很孝順，東吳大學財務工程與精算系畢業後曾經進入股王大立光工作，還有一位結交了一年多並已論及婚嫁的男朋友，但為了陪他渡過失親之痛，卻誤了工作與婚姻。班上導師魏美娟聽了也有所感地表示，大一時班上同學目睹蔡幸佳陪著父親來上課，同學都以為大概來一兩次就不會來了，沒想卻一陪就是四年，風雨無阻，很多上課的老師都不知道她是一位沒有學籍的陪讀生。蔡幸佳則表示，在臺北念書、工作期間，雖然每年都會回家幾趟，但直到母親去世那一刻，才發現親情對一個人來講是很重要的，如果他們走了，用再多的金錢也買不回來，母親離開後，目睹父親呆若木雞地坐在電視機前，生活都失去重心，讓她有些難過，於是決定辭去工作，回家鄉多一點時間陪父親。蔡幸佳說，他的父親已經讀出興趣，未來還要讀研究所，她認為為人子女的要趁自己還年輕時多多把握時間與父母相處，等父母年紀大了或離開了才來懷念都已來不及。