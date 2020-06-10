吳秋麗嗆黃捷「哭給媒體看」　康裕成：靈堂內黃就有落淚

▲高雄市議員黃捷因為「口紅顏色」遭法制局長吳麗開嗆，離開靈堂後痛哭，民進黨議員康裕成今天還原現場，怒批吳秋麗說謊表示，靈堂內就看到黃捷拭淚。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.10）

高雄市議長許崑源墜樓身亡，時代力量高雄市議員黃捷8日前往靈堂致意，卻因為「口紅顏色」遭高市法制局長吳秋麗開嗆，離開時掩面痛哭。對此，民進黨議員康裕成今(10)日還原現場，怒批吳秋麗說謊表示，靈堂內就看到黃捷拭淚。8日上午9時許，黃捷抵達議長許崑源靈堂弔唁，外傳吳秋麗質疑她前往殯儀館，臉上卻擦著大紅口紅，且不戴口罩，因而對她說「妳可以不用進來」，讓黃捷感到委屈落淚，結果引發吳秋麗不滿，表示黃捷當下並沒有反應，但「出去突然哭給媒體拍，我也不知道為什麼？」高雄市議員康裕成則替她澄清，黃捷不是刻意出去哭給媒體看，當天在靈堂內，自己就坐在她旁邊，當時就已看到黃捷哭得希哩嘩啦，待韓國瑜唸完祭文，換議員致詞時，「黃捷仍在拭淚，還有服務人員遞上衛生紙，當時就只是參加公祭離開，沒有故意出去給媒體拍。」康裕成也強調，自己事後才知原來黃捷當日遭受不禮貌對待，痛批吳秋麗誤導視聽。不過，吳秋麗則表示，她是基於禮俗，希望年輕人尊重亡者，而黃捷被她念的當下沒有反應，但自己事後回想當時怎麼會有衝勁去說那些話，吳秋麗也說，「難道是許議長給我的力量嗎？」而黃捷事後也表示，現場來悼念的人大家心裡都不好受，包括我自己也是，所以這樣子的心情可能在很低落的情況下，有一些情緒性的反應都很正常。