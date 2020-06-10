台中市夢想家青年隊成軍　接軌運動生涯築夢踏實

ABL(東南亞職籃)台灣球隊寶島夢想家今(10)日與台中市政府宣布成立「台中市夢想家青年隊」，積極培育台中在地籃球員，將朝「市民球隊」方向營運，並將於19日、20日選拔球員。市長盧秀燕表示，籃球在青少年最喜歡的運動中名列前茅，市府會全力將籃球運動向下扎根、向上發展，讓孩子盡情追求籃球夢。「台中市夢想家青年隊成軍宣告記者會」，盧秀燕出席表示，市府與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立「台中市夢想家青年隊」，讓中彰投小朋友有機會加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追逐夢想。盧秀燕說，為提供選手良好運動環境，硬體方面，市府正積極興建戶外風雨籃球場，巨蛋也規劃中，未來可做為大型練習、比賽場地；軟體方面，市府舉辦相關活動及賽事，並全力支持體育班經費與師資，打造台中成為酷城市。寶島夢想家董事長張承中表示，盧市長相當支持籃球及體育，希望和市府一起合作推廣籃球，並走入基層、鼓勵年輕球員，歡迎中彰投球員加入「台中市夢想家青年隊」，將提供打球及實習機會，深入培養運動人才。運動局表示，籃球運動在我國是非常熱門且受歡迎的運動項目，許多學校都有自己的籃球隊，在台中包括大智國小、東興國小、神岡國中、青年高中、后綜高中及東山高中等，都有陣容堅強的學生籃球隊。「台中市夢想家青年隊」的成立將提供年輕球員更多選擇，幫助他們接軌運動生涯、築夢踏實。「台中市夢想家青年隊」可讓球員在球季外擔任職員參與球隊營運，同時提供企業贊助商實習機會，以「打球、工作、育成」為球員運動生涯做配套銜接，提供球員多元就業準備。運動局表示，「台中市夢想家青年隊」選拔賽將於6月19日、20日，在文心森林公園旁惠中戶外球場舉行，包括寶島夢想家年輕球員王柏智、紀松佑、UBA Final MVP林俊吉，及多位中部UBA甲級球員如蘇文儒、白曜誠、邱子軒，與東山高中畢業的林信寬等諸多傑出選手，均將一同參加選拔。