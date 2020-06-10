影／彰化榮家老幼共融迎端午　製作香包討喜又應景

隨著高齡化社會的來臨，照顧年長者最新的趨勢，就是透過兒童或年輕人與長輩的互動，讓長輩生活更充實，因應端午節將近，彰化榮家今（10）舉辦「老幼共融」香包DIY活動，老小寶貝分組，同心合力縫製Q版卡通不織布香包，場面溫馨和樂。

▲彰化榮家帶領家中幼童陪伴住民長輩製作香包。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

彰化榮家輔導員黃麗如表示，現今社會以小家庭居多，小朋友很少與長輩互動，特別於端午節前夕，安排既有習俗「縫香包」活動，盼藉活動教育小朋友「敬老行善」觀念，用小微「孝」來營造長輩的大「微笑」；此外，也使同仁工作生活平衡，營造融洽的工作氛圍，打造大手牽小手的幸福時光。

考量長輩眼力及手部功能退化，工具與材料都經過特別挑選，一拿到材料包，大家都顯得躍躍欲試，開心地拿著手中的塑膠毛線縫針認真的縫製，由於卡通香包與傳統的不同，內裝棉花而非傳統的艾草粉，小朋友教導著長輩如何將棉花及香精粒填入，而長輩也努力回應，完美的將缺口縫合起來，雙方都認真的投入，互動既熱絡又有趣。

▲吳奶奶大方的將香包送給小朋友，對於自己完成的作品流露出得意的表情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.10）

高齡94歲的蔡伯伯、81歲的吳奶奶大方的將香包送給小朋友，對於自己完成的作品流露出得意的表情。小朋友則開心地說：「謝謝阿公阿嬤將香包送給我，端午節有香包可以戴了，真開心！」；而雙眼弱視的馮伯伯則說:「雖然眼睛看不清楚，但是可以在小朋友的陪伴下自己親手做香包，很好玩、也覺得很欣慰。」活動結束，大夥來個大合照，渡過美好的下午時光。

彰化榮家家主任史浩表示，敬老觀念從小就要教育，而讓工作同仁帶領家中幼童陪伴住民長輩，使年輕的一代在學習與長輩相處的模式中，增加同理心、減低畏懼感，並在跨世代的交流中，打造「老幼共融、代間共學」的環境，讓榮家長輩都能在地幸福老化。