影／2020日環蝕雲林首發　系列活動迎接世紀奇景

▲雲縣長張麗善邀請民眾6月21日前來雲林觀賞千載難逢日環蝕奇觀。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.10）

▲前台中市天文學會理事長楊昌熾老師日前應邀到北港好住民宿開講。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.10）

2020千載難逢觀象被譽為上帝金戒指的「日環蝕」，6月21日雲林縣將是全台灣第一個看到的縣市，前台中市天文學會理事長楊昌熾老師指出，觀賞日環蝕活動預計從14時30分開始，日全蝕時間為16時13分至14分之間，各地時間有稍微差距；縣府將在水燦林國小操場邀請百歲人瑞與民眾共同見證這一刻。曾經到世界各地追10次日食的前台中市天文學會理事長楊昌熾老師日前應邀到北港好住民宿開講。楊昌熾老師指出，上一次台灣發生日環蝕是在2012年5月21日，這次是發生在2020年6月21日，台灣環食帶的經過範圍以雲林縣口湖鄉、水林鄉、嘉義市及台東縣成功鎮最接近中心帶。楊昌熾老師表示，想要看到日環蝕，必須要在環蝕帶通過的區域才能看到，如果不是在環蝕帶通過的地方，就只能看到日偏蝕；且下一次要在台灣看到日蝕，就要等到2070年4月11日的日全食了，不過仍僅在恆春以南的地帶；至於再下一次，就得等到更久以後的2215年，主要地點會在台南、高雄和花東地區，所以這次的2020年日環蝕，可堪稱是台灣人此生必看的天文奇景。縣長張麗善指出，這次的日環蝕，雲林縣是全台首先可看到的縣市，為了迎接這次百年難得一見的6月21日日環蝕天文奇觀，縣府特別在水林鄉及口湖鄉舉辦日環蝕天文觀測，搭配音樂表演、DIY體驗、雲林良品美食、天文科普教育等豐富活動。張麗善又說，盼透過寓教於樂，邀請民眾共同見證這難得的一刻，現場將發送日蝕觀測專用安全防護眼鏡，更有水林經典景點打卡趣摸彩，有機會將好禮帶回家，前100位將水林十景拍照打卡上傳的朋友們，還可獲得野餐墊，數量有限，歡迎把握機會。文化觀光處長陳璧君表示，這次系列活動相當精彩，6月19日於虎尾鎮公所虎尾廳及6月20日於北港大復戲院，邀請楊昌熾老師講解有關天文學與日環蝕的相關知識。6月21日當天在水林鄉水燦林國小，舉辦「這夏好看了－雲遊水林看見日環蝕」活動，從上午10時40分開始，安排雲遊山林鄉村體驗。觀賞日環蝕活動預計從14時30分開始，日全蝕時間為16時13分至14分，在水燦林國小操場邀請百歲人瑞與現場所有民眾共同見證這彌足珍貴的一刻；另外，6月21日當天口湖遊客中心也安排「吹海風夏至觀日食音樂饗宴」，當天從上午10時20分開始，為百年難得一見的日環蝕觀賞增添更多樂趣。