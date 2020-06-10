全世界都在看！徐國勇：媽祖遶境要嚴防疫情破口

▲新港奉天宮董事長何達煌呼籲大甲媽來新港不鑽轎腳、不搶轎，吃飯前洗手、消毒，走路盡量戴口罩。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.10）

▲縣長翁章梁提到媽祖遶境防疫三原則，第一實名制、第二消毒洗手、第三保持社交距離。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.10）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於6月11日晚間於台中起駕，6月14日抵達嘉義新港，地方、中央嚴陣以待，嘉縣府10日召開研商應變會議，內政部長徐國勇下午亦來到新港奉天宮，指出勤洗手、不鑽轎腳、不搶轎等防疫重點，更指出媽祖遶境盛事全世界關注，請鄉親及香客配合落實，確保不發生疫情破口。內政部長徐國勇6月10日下午繼前往大甲鎮瀾宮後前往嘉義新港奉天宮參拜，一路關心燃眉之急的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，與新港奉天宮董事長何達煌及縣長翁章梁共同叮嚀防疫措施，呼籲大家配合。徐國勇指出，6月11日晚間於台中起駕，途經彰化縣、雲林縣及嘉義縣，此次遶境要拜託參加陣頭和香客，不要鑽轎腳，不摸神轎，尤其千萬不要搶神轎，搶神轎對媽祖不禮貌，全程尊照媽祖慈悲意旨，也照政府防疫SOP程序去做，才是對媽祖的尊敬，一定會保祐新冠肺炎遠離台灣。徐國勇還強調，口罩該戴就要戴，勤洗手、消毒，進香保持一定的距離，延途供應餐食不用打菜方式，先一盒一盒裝好，提供噴液消毒，拿的人也先做手部清潔，鼓勵帶環保餐具，遶境全程做好一定很平安，「全世界都在看，中央與地方一起配合要把遶境進香活動辦到盡善盡美，最重要是不能有新冠肺炎疫情破口。」縣長翁章梁表示，此次媽祖遶境防疫原則沒變，第一實名制、第二消毒洗手、第三保持社交距離，鄉內有提供給陣頭及香客住宿的香客大樓和學校，除落實實名制，事前事後都會做全面性消毒；用餐集中在香客大樓和登雲路兩個地方，一桌坐八個人，必要時戴口罩；祝壽大典取消，改為自由參拜。