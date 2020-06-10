故宮南院推出國寶書畫展廳　重量級翰墨作品盛大開展

▲國立故宮博物院長吳密察將北院常態展出的國寶書畫完整在故宮南院規劃書畫特別展廳，正式盛大推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展。（圖/記者任禮清攝，2020.06.10）

▲故宮南院書畫特別展廳卷軸可完整展開，成為「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展亮點。（圖/記者任禮清攝，2020.06.10）

國立故宮博物院長吳密察重視故宮南北院均衡發展，將北院常態展出的國寶書畫，更加完整的在故宮南院規劃書畫特別展廳， 9日起正式盛大推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展，46件重量級院藏書畫，連續兩檔期展出將到明年1月3日，提升民眾對書畫的認識。故宮南院10日舉辦書畫特別展廳及「翰墨空間-故宮書畫賞析」作品展開幕，吳密察說明作品年代自從六朝（西元222年-589年）起至民國，繪畫風格及各類書體演變具足。他表示上任以來重視南北院的均衡發展，北院有的展覽相對在南院也有，而南院有的或許在北院因場地空間為題就沒有，強調南院的新式展廳能讓書畫卷軸充分展現。故宮南院也說明故宮典藏6千多件傳統書畫，因材質脆弱保存不易，每次僅能展出3個月，展覽結束後必須靜置18個月，即使是6千多件藏品，為了支應南、北兩院常設的展覽，以及舉辦各主題的特展，未來每次策展安排將費盡心力完成。「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展中繪畫可概分人物、花鳥、山水三個主題，根據地緣、用途或藝術主張等差異，有多種表現樣式。書法則由篆體演變為隸、草、行、楷等書體作詮釋。展品中有12件依照文化資產保存法登錄的重要古物，如元末四大家之一吳鎮畫的「篔簹清影圖」，及初唐三大家之一褚遂良寫的「倪寬傳贊卷」等，是難得出庫的重要展件。縣長翁章梁10日下午在吳密察和故宮書畫處長劉芳如等人的陪同，前往南院一睹國寶丰采，翁章梁說故宮以豐富精采的書畫精品享譽國際，這次展覽為南院開館近5年來首度的書畫特展，回應了許多南部朋友的期待，從六朝到民國，讓觀者從魏晉時期王羲之的「孝女曹娥碑」一路欣賞到「當代草聖」于右任「行書五言聯」，順著文化歷史脈絡，一品翰墨藝術的傳承與演變，南院展出書畫展，對中南部的書畫家和鄉親是一件大事，很多書畫愛好者會臨摹字帖上的字體，在故宮南院看到真跡就更有感覺了，機會難得，請大家把握機會。