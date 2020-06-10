故宮南院推出國寶書畫展廳　重量級翰墨作品盛大開展

國立故宮博物院長吳密察重視故宮南北院均衡發展，將北院常態展出的國寶書畫，更加完整的在故宮南院規劃書畫特別展廳， 9日起正式盛大推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展，46件重量級院藏書畫，連續兩檔期展出將到明年1月3日，提升民眾對書畫的認識。
故宮南院10日舉辦書畫特別展廳及「翰墨空間-故宮書畫賞析」作品展開幕，吳密察說明作品年代自從六朝（西元222年-589年）起至民國，繪畫風格及各類書體演變具足。他表示上任以來重視南北院的均衡發展，北院有的展覽相對在南院也有，而南院有的或許在北院因場地空間為題就沒有，強調南院的新式展廳能讓書畫卷軸充分展現。
故宮南院也說明故宮典藏6千多件傳統書畫，因材質脆弱保存不易，每次僅能展出3個月，展覽結束後必須靜置18個月，即使是6千多件藏品，為了支應南、北兩院常設的展覽，以及舉辦各主題的特展，未來每次策展安排將費盡心力完成。
「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展中繪畫可概分人物、花鳥、山水三個主題，根據地緣、用途或藝術主張等差異，有多種表現樣式。書法則由篆體演變為隸、草、行、楷等書體作詮釋。展品中有12件依照文化資產保存法登錄的重要古物，如元末四大家之一吳鎮畫的「篔簹清影圖」，及初唐三大家之一褚遂良寫的「倪寬傳贊卷」等，是難得出庫的重要展件。
縣長翁章梁10日下午在吳密察和故宮書畫處長劉芳如等人的陪同，前往南院一睹國寶丰采，翁章梁說故宮以豐富精采的書畫精品享譽國際，這次展覽為南院開館近5年來首度的書畫特展，回應了許多南部朋友的期待，從六朝到民國，讓觀者從魏晉時期王羲之的「孝女曹娥碑」一路欣賞到「當代草聖」于右任「行書五言聯」，順著文化歷史脈絡，一品翰墨藝術的傳承與演變，南院展出書畫展，對中南部的書畫家和鄉親是一件大事，很多書畫愛好者會臨摹字帖上的字體，在故宮南院看到真跡就更有感覺了，機會難得，請大家把握機會。