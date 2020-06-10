影／取締交通違規、暖警機靈　護送受傷民眾就醫

▲巡邏員警發現一部機車搭載一名男子，後座乘客又未配戴安全帽，又右腳鮮血直流，開啟警示燈和警報器，鳴笛順利安全護送醫救護。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.10）

彰化縣北斗鎮一名賴姓豬肉攤販，在賣豬肉時，不慎遭手中的肉刀劃傷右腳踝，鮮血直流，由賴父以機車送醫，途中為巡邏員警見狀，員警本欲開單告發，看到賴男右腳血流不止，北斗分局成功派出所副所長蘇景裕等人以警用巡邏機車護送至醫院救護，暖警的義行在菜市場裡傳開。

▲北斗警分局成功派出所副所長蘇景裕、警員邱政豪以警用機車穿梭車陣，為受傷民眾開路送醫。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.10）

彰化縣局北斗警分局成功派出所副所長蘇景裕、警員邱政豪於日前執行巡邏勤務時，在北斗鎮中山路與學府路發現一部重機車後載乘客未依規定配戴安全帽，員警遂即上前攔查，眼尖員警驚覺後座賴姓男子（40歲）右腳踝鮮血直流，蘇景裕等人當下認為救人第一，立即騎乘警用巡邏機車，開啟警示燈和警報器，鳴笛順利安全護送醫救護。

蘇景裕說，當時在執行巡邏勤務，突然發現一部機車搭載一名男子飛奔似的往前方直奔，且後座乘客又未配戴安全帽，又右腳鮮血直流，行跡十分可疑，於是上前攔查，機車騎士直說，被豬刀給劃傷了，真的太突然！

賴姓機車騎士表示，他的兒子在豬肉攤剁豬肉時，因剁刀不慎手滑，才會將右腳踝割傷等語，才讓員警的鬆了一口氣，原來是這麼一回事，救人第一，蘇景裕對賴姓機車騎士說，我們幫你們開路，趕快的將傷者送醫，員警騎乘警用巡邏機車，開啟警示燈和警報器，很快的將這一對父子護送到醫院。

▲賴姓豬肉攤販在賣豬肉時豬肉刀不慎劃傷右腳踝，鮮血直流，員警以警用巡邏機車開路送醫。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.10）

蘇景裕也告訴賴姓機車騎士這樣很危險，遇有重大危急事件可以求助警方或消防人員幫忙，切勿因趕時間而違規駕駛。家屬對於警員積極作為表示非常感謝，而這一段「遇到波麗士大人」的事件也在北斗果菜市場傳開。

北斗警分局長謝錫釗表示，員警充分展現警方為民服務積極作為，於勤務中見需要幫助民眾，主動為民服務、積極熱忱，彰顯警察以民為本之精神，充分發揮主動積極為民服務及忠勤、忠義精神，能適時伸出援手幫助人民，主動積極協助民眾，對提升警察優良形象甚有助益，足為同仁表率。