大甲媽要來遶境進香　縣府速開會提因應

一年一度的大甲媽祖到嘉義縣新港奉天宮遶境進香，今年因新冠肺炎疫情而暫停，7日因疫情趨緩而大解禁，大甲鎮瀾宮8日即宣佈11日晚間大甲媽祖遶境活動將起駕，14日抵達新港，嘉義縣政府今(10)日立馬由秘書長羅木興召開會議研商應變事宜。
因疫情而暫緩的大甲媽遶境的宗教嘉年華活動，在疫情稍獲緩解後，將於11日晚間循例起駕到新港奉天宮遶境進香。嘉義縣政府為配合各項迎駕與防疫事宜，今天由秘書長羅木興召集會議研商應變。
應變會中決議一、加強各項防疫措施，接駕儀式簡單隆重，新港崙子橋中司儀迎賓台和崙子橋終端仍設有迎賓儀式舞台，台上人員應配戴口罩。二、祝壽大典取消，改為自由參拜。三、基於鑽轎底為傳統民俗，採柔性勸導，由當天遶境隊伍轎班人員依現場情況管制。
四、加強「實聯制」，廟方人員、陣頭及遶境隊伍沿線停留的宮廟團體登錄姓名及電話，並提供陣頭相關人員住宿，住宿地點為奉天宮香客大樓及新港國小、文昌國小、新港藝術高中、新港國中，必須登記及量額溫，不提供散客住宿，以落實防疫措施。
五、供餐往年提供20個地點，今年改登雲路古民街口和奉天宮香客大樓餐廳2大地點提供，香客大樓分批用餐，改以便當盒或餐盒分送，不提供民眾自行打菜，登雲路用餐處將加大範圍，以利維持社交距離。2處用餐點廟方將派員做總量管制，並製作防疫標語及專人協助宣導。
縣府除在沿線廣設手部的消毒台外，並強調大甲媽祖遶境為年度宗教盛事，適逢防疫新生活運動期間，將落實基本防疫措施，包括戴口罩、勤洗手、維持社交距離與廣設宣導標語及服務人員。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。