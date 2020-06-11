奧地利商務代表拜會黃偉哲　2021雙邊商務合作論壇有望

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6月10日奧地利商務代表辦事處代表傅詩元（Mr. Christian Fuchssteiner）偕商務組長陳立民一同至台南拜會市長黃偉哲，雙方就2021雙邊商務合作論壇、智慧城市與綠能科技等方面的合作進行討論經濟發展局局長陳凱凌及新聞及國際關係處處長蘇恩恩亦陪同與會。此次為傅詩元第二次拜會台南市府，黃偉哲對傅詩元的到訪表達熱切歡迎之意，也感謝傅詩元駐台7年以來對於台奧交流的努力黃偉哲表示，台南雖為文化古都，但因許多高科技產業進駐，同時也是科技新城，尤其台積電更是積極佈局投資台南，奧地利主動提議2021年與台南合辦雙邊商務合作論壇，將可為兩地企業開創更多合作管道。奧地利商務辦事處代表傅詩元說，台南有兩間奧地利企業，他此行也同時前往交流對方表示市府人員曾積極關心並表達是否需要協助之意，傅代表相當感謝黃市長及市府團隊對於外國企業的協助。他並期待未來能與台南有更多的交流，他相信經貿論壇會是很好的契機。經發局局長陳凱凌藉此機會於會中向訪賓介紹了台南的產業與發展願景，他指出，台南從傳產到高科技產業皆有傲人成績，期待透過更多的媒合促成兩地商界的合作。奧地利商務代表辦事處為奧地利台北辦事處以外另一正式官方機構，由ADVANTAGE AUSTRIA經營，此機構為奧地利工商總會對外貿易組織，採全球布局模式，共約800名員工和35個顧問協助奧地利在世界各地尋找供應商和商業夥伴，每年舉辦約1,200活動把全球經貿業務與奧地利企業聯結在一起，也提供世界各國欲打入奧地利市場相關資訊。