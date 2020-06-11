「該邊」痛不要忍　以免引發關節炎及骨壞死

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一個上籃動作後，13歲胖壯的吳小弟，突然感到左邊的「該邊」（即鼠蹊部，又稱「胯下」）突然劇烈疼痛，到國術館貼膏藥仍没好轉經嘉義長庚醫院安排X光檢查後發現，是大腿骨的「上骺板滑脫症」，以電腦導航微創手術配合空心螺釘固定治療後恢復良好。愛打藍球的13歲吳小弟，長的胖胖壯壯的，半年前一個上籃動作後，左邊的鼠蹊部突然開始劇烈疼痛，跛了7到8天後，阿嬤帶他到傳統國術館貼膏藥，只是過了5個半月，疼痛狀況仍不見好轉後來帶到長庚醫院給外傷骨科的沈世勛主任看診，發現是大腿骨的「上骺板滑脫症」，經沈主任積極安排電腦導航微創手術，配合空心螺釘固定，術後回復狀況良好。沈世勛醫師表示，不論是行走或是運動，青少年經常會有拉傷的經驗因此常常被忽略大腿骨的上骨骺板滑脫症是青春期最常見的髖關節疾病之一，大約每10萬人中有2到7人會罹患，及有20~50%會兩側同時產生。肥胖是重要的危險因子，好發在10到16歲肥胖的青少年，男孩的發生率是女孩的2到3倍。長庚醫院表示，大部分患者是以慢性骨骺板滑脫的方式呈現，臨床上持續表現有輕微到中度的鼠蹊部疼痛，走路時患肢會外轉呈現「外八字」的跛行，且隨活動增加疼痛感加劇。如果沒有妥善治療，文獻記載會有高達47%的病人可能會造成股骨頭壞死，影響走路。沈世勛指出，傳統的治療方式往往需要不斷地使用X光照射來協助手術，病人需承受較高劑量的輻射。吳小弟的手術，是使用電腦斷層掃描，再配合電腦導航來選擇最適當的螺釘長度及擺放位置，僅僅用不到1公分的傷口便達到理想的效果。沈世勛提醒，體型比較肥胖的小孩，如果有發現走路的姿勢改變，或有鼠蹊部疼痛不敢走路，建議到骨科門診，讓專業的醫師評估，不要忍痛或尋求偏方，才不會錯過最傷佳治療時機，而造成嚴重的後遺症。