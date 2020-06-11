「該邊」痛不要忍　以免引發關節炎及骨壞死

一個上籃動作後，13歲胖壯的吳小弟，突然感到左邊的「該邊」（即鼠蹊部，又稱「胯下」）突然劇烈疼痛，到國術館貼膏藥仍没好轉﹔經嘉義長庚醫院安排X光檢查後發現，是大腿骨的「上骺板滑脫症」，以電腦導航微創手術配合空心螺釘固定治療後恢復良好。
愛打藍球的13歲吳小弟，長的胖胖壯壯的，半年前一個上籃動作後，左邊的鼠蹊部突然開始劇烈疼痛，跛了7到8天後，阿嬤帶他到傳統國術館貼膏藥，只是過了5個半月，疼痛狀況仍不見好轉﹔後來帶到長庚醫院給外傷骨科的沈世勛主任看診，發現是大腿骨的「上骺板滑脫症」，經沈主任積極安排電腦導航微創手術，配合空心螺釘固定，術後回復狀況良好。
沈世勛醫師表示，不論是行走或是運動，青少年經常會有拉傷的經驗因此常常被忽略﹔大腿骨的上骨骺板滑脫症是青春期最常見的髖關節疾病之一，大約每10萬人中有2到7人會罹患，及有20~50%會兩側同時產生。肥胖是重要的危險因子，好發在10到16歲肥胖的青少年，男孩的發生率是女孩的2到3倍。
長庚醫院表示，大部分患者是以慢性骨骺板滑脫的方式呈現，臨床上持續表現有輕微到中度的鼠蹊部疼痛，走路時患肢會外轉呈現「外八字」的跛行，且隨活動增加疼痛感加劇。如果沒有妥善治療，文獻記載會有高達47%的病人可能會造成股骨頭壞死，影響走路。
沈世勛指出，傳統的治療方式往往需要不斷地使用X光照射來協助手術，病人需承受較高劑量的輻射。吳小弟的手術，是使用電腦斷層掃描，再配合電腦導航來選擇最適當的螺釘長度及擺放位置，僅僅用不到1公分的傷口便達到理想的效果。
沈世勛提醒，體型比較肥胖的小孩，如果有發現走路的姿勢改變，或有鼠蹊部疼痛不敢走路，建議到骨科門診，讓專業的醫師評估，不要忍痛或尋求偏方，才不會錯過最傷佳治療時機，而造成嚴重的後遺症。