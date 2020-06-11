清晨強拆！南鐵拒拆戶「張家」夷為平地

南鐵拒拆戶「前鋒路張家」今（11）日早６點多遭鐵道局強制拆除，張太太趕到現場沒幾分鐘，就開始拆除，南鐵自救會成員也到場抗議政府「強拆暴力」；對於房子遭強拆，張太太表示，很難過，對台灣司法很沒信心，尤其住在台南的人，好似沒有人權一樣。





鐵道局工程人員在清晨6時許先強行打開大門，確認屋內無人及危險物品，6時22分，怪手即開始鏟除，歷時15分鐘左右，房子被夷為平地。



▲張太太（左三）與南鐵自救會成員在現場抗議「政府暴力強拆」。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.11 ) 鐵道局中部工程處主任工程司吳志仁指出，依據台南市政府「台南市興辦公共工程土地改良物補償自治條例」的相關規定，進行強制拆除，今日執行拆除前即與市府相關單位協調，為不影響人車通行，在清晨６點先進行前置確認，確認無誤後就執行拆除。





吳志仁說，在拆除前多次與張先生聯繫、溝通協調，但張先生並不願意溝通協調，這次強制拆除的公文正式送達，張先生也拒簽。



▲張太太聲淚俱下表示，很難過，對台灣的司法及相關制度沒信心。（圖／記者陳聖璋攝，2020.06.11） 張太太認為，109年4月8日判決後，已提起上訴，都尚未定讞，怎麼可以強拆？「很難過，對台灣司法很沒信心，尤其住在台南的人，好似沒有人權一樣，台南人比大埔人還不如」。張太太說，上訴結果還未知，但看到今天這場景，「我覺得很悲觀」。





南鐵地下化工程不同意戶張宅，原訂去年5月初拆除，因張宅內的一口古井提報古蹟而暫停，今年3月二度預計拆除，又因屋主提出訴訟而喊卡，今日上午第三度執行強制拆除。



鐵道局指出，南鐵地下化工程沿線拒拆戶共6戶，今日拆除張家1戶，鐵道局中工處將擇期拆除剩餘的5戶。



