中市雙自行車道　奪全台「最讚亮點車道獎」

台中潭雅神綠園道、清水自行車道雙雙奪下教育部體育署今年「騎亮台灣」網路票選「最讚亮點車道獎」，中市府觀旅局長林筱淇表示，此次脫穎而出的台中兩條自行車道，潭雅神綠園道及清水自行車道都是精彩的鐵馬旅遊選擇，非常適合親子共遊，來台中暢騎單車，享受沿途觀光景點並品嚐台中在地美食。





觀旅局說，潭雅神綠園道是以原軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，路線中可欣賞季節性美景，如初春櫻花盛開、孟夏黃金雨落及入秋金黃楓飄等，而一段段的綠色隧道如同城市綠洲一樣，療癒穿梭其中的每位遊客身心。近來「親子共騎」觀念盛行，目前潭雅神車道禁止電動自行車道進入，帶孩子暢騎鐵馬時，無須擔憂有車輛從旁呼嘯而過，而優美的S型彎道更是IG上爆紅的人氣打卡地標。





附近座落兩座公園適合安排一日雙公園的騎乘路線，位於潭雅神綠園道的大雅端處的終點廣場有三道台中最長22公尺山丘磨石子溜滑梯、沙坑及新完工的戲水區(夏天正式開放)，而位於神岡圳前仁愛公園，則有夏季限定的環狀溪流戲水區、生態池及沙坑堡壘遊戲區、入口處還有小型的越野單車體驗區，多樣化的兒童遊憩設施絕對能讓孩子們玩到樂不思蜀！





清水自行車道整體網絡規劃涵蓋清水區的清水自行車道清水段、五福圳自行車道、臨海路自行車道、濱海自行車道高美段及臨港北路自行車道，途經清水趙家古厝、鰲峰山運動公園、牛罵頭遺址文化園區、紫雲巖、清水鬼洞等觀光資源、生活人文與產業據點，建構台中海線區域特色亮點路線。





盛夏期間，適逢圳邊荷花盛開美不勝收，觀旅局特別推薦大家隨著夏荷時的芬芳來趟清水單車微旅行，欣賞古厝、荷花、青山及火車交錯而成的田園景致，傍晚時分往北騎乘濱海自行車道高美段暢遊被國際票選為此生必遊生態祕境「高美濕地」，一望無際的海岸景觀及雲林莞草之草海景色、充滿生機的招潮蟹、彈塗魚等底棲生物，加上火紅的落日及整排的風車景觀，海線優美景致盡收眼底。



▲潭雅神綠園道自行車專用道，路線中可欣賞季節性美景，初春櫻花盛開(圖／觀旅局提供2020.6.11)

觀旅局表示，此次票選活動落幕後，教育部體育署將舉辦領騎活動，邀請達人與網紅帶領大家追風暢遊，台中自行車道規劃完善，觀旅局亦規劃多條中市自行車遊程路線，熱愛戶外運動及旅遊的的民眾最讚亮點車道的獨特魅力。



