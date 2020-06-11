中市舊城區再生　綠空鐵道軸線年底完工

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台中市政府推動舊城區再生，綠空鐵道軸線計畫北段（國光路到進德路）今(11)日開工，與中央合力投入4億6700萬元，預計年底完工，不僅提供更多休閒綠地，也改善2.9公里人行徒步空間，未來民眾可直接從空中綠廊步行至台中公園；市長盧秀燕表示，綠空鐵道軸線搭配大智路打通及周邊環境整治，將讓舊城區風華再現！盧秀燕指出，鐵路高架化及正在進行的大智路打通，是台中車站前後站貫通兩大計畫，今日動土的北段計畫，除延續第一期南段（國光路到互助街）工程，更串聯帝國製糖廠星泉湖、台中文創園區等景點，重塑百年鐵道都市意象，打造友善的人文休憩空間她也特別感謝台中不分黨派立委向中央爭取2.3億元補助，及多位地方民代支持計畫。都發局長黃文彬表示，台灣縱貫線鐵路1908年全面連通，當時開通典禮於台中公園舉辦，台中車站是全國唯一與百年老車站共存的三代同堂車站；此次工程將增加0.75公頃綠地、雙十路新增5處庇護島讓民眾過馬路更方便、提供344格機車停車位，及改善2.9公里人行徒步空間，市民能夠悠遊於舊車站鐵路路堤的空中綠廊、地面及水岸空間。其中，針對綠空鐵道軸線計畫北段人行道工程，建設局長陳大田說明，「雙十路與南京路人行道改善工程」，契約金額約1億900萬元，依據地方需求及區域特性，增設照明、人行等空間，人行道規劃採用管式混凝土結構，讓水與空氣穿過透水鋪面，藉由大氣中涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應，形成「會呼吸的人行道」。都發局表示，綠空鐵道軸線計畫第一期南段工程，今年2月已完工，目前正辦理驗收程序，北段工程今年底完工後，民眾可以步行直接至周邊熱門景點，最遠更可至台中公園。