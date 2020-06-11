大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚起駕　警對幫派背景團體告誡制約

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於今(11)日23時由大甲鎮瀾宮起駕，援例遶經大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚等轄區後南下彰化、嘉義及雲林縣境，起駕及回鑾遶境活動期間，臺中市政府警察局前後動員約1800人次警力，也向警政署申請警力支援，期以強化維持治安、交通疏導及協助防疫人流管制等工作。台中市警局指出，針對過去曾經發生衝突處所、搶轎點，除部署優勢警力嚴陣以待外，更比照特勤模式先期實施搜巡、確實掌控，發現異狀一定積極蒐證在這2天警察局已向陣頭及有幫派背景的進香團體完成事前告誡約制動作，言明如再發生暴力衝突事件，將從嚴究辦。在活動會場及遶境沿線週邊交通疏導部分，除編排交通崗加強疏導外，將強化「交通快打小組」機動性功能，在發生交通壅塞等交通瓶頸下，警力一定快速到達現場疏導。大甲媽祖遶境全程340公里，沿途提供許多點心美食，鎮瀾宮要求各宮廟準備的點心(含水果)、茶水都改用餐盒及瓶裝水，各宮廟也都定時進行消毒，11日起駕鎮瀾宮廣場將有人員管制措施，減少群聚機會，請信眾配合廟方各項防疫措施，台中市政府衛生局沿途將設置檢疫站，提供體溫量測並宣導防疫。市府、廟方也呼籲，信眾可透過鎮瀾宮「臉書」的網路直播遶境及參拜，心意絕對不打折。