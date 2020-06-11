守護海洋環境　高市海洋局執行海污防治獲全國特優

高雄市政府海洋局執行海污防治工作，績效卓著，日前再度獲得海洋委員會評定為全國特優，在第一屆國家海洋日頒獎典禮，由副局長黃登福代表接受。行政院海洋委員會海洋保育署針對全國各臨海縣市108年度海洋污染防治業務執行辦理成果進行考核，在競爭激烈下，高雄市政府再度以優異成績，榮獲全國評比特優獎之殊榮。高雄市政府海洋局局長趙紹廉表示，該局自93年接掌市轄海域海洋污染防治業務迄今，持續積極投入海洋污染防治與宣導工作，主動推行各項海污防治業務，提升整體應變能量及培植民眾海洋環境保護意識。趙紹廉指出，該局亦結合產官學界各方力量，成立高雄市海洋團隊，整合轄區軍方、海巡、交通部航港局、高雄港務分公司及國營事業等33個單位，建置並維繫海洋團隊應變與協調機制，以團隊精神因應多樣化之環境挑戰。趙紹廉並指出，高雄已連續四年榮獲全國考核優等或特優佳績，實賴大高雄海洋團隊與民眾持續共同努力與監督，才得以共同克服各類海洋污染事件，並守護海洋環境，因此榮獲海洋委員會海洋保育署考核特優之殊榮，實為對高雄市海洋團隊努力與付出之肯定，未來市府及海洋團隊將持續秉持積極及團隊合作精神，共同面對多樣化的考驗，持續守護港都潔淨海域。