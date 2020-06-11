澎府會首長齊聲批評國際廣場工程　副縣長胡流宗尷尬

▲「國際廣場」鄰近馬公第三漁港，附近常會有外籍漁工進出，有議員擔憂會成為治安的死角。（圖／記者張塵攝，2020.06.11）

澎湖縣議會一連三天展開地方考察，首日走訪馬公、澎南、湖西，11日前往七美、望安、將軍等離島，12日再轉往白沙、西嶼，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲感慨，前朝政府花費巨資興建國際廣場，一點時尚感與實用價值都沒有。當賴峰偉轉過頭，問副縣長胡流宗該案花了多少預算時，陳光復時擔任縣府秘書長的胡尷尬回說「3億元」。澎湖縣府會首長與議員、一級主管地方考察第一站就來到五星級飯店福朋喜來登旁邊的國際廣場工地，聽取施工單位所做的簡報﹔位於馬公第三漁港區新建5公頃「國際廣場」，首期工程完工縣府局部開放，第2期工程接續執行；當大夥走入園區沒幾步，就傳出陣陣魚的腥臭味，讓縣府工務處人員相當尷尬。「國際廣場」鄰近馬公第三漁港，附近常會有外籍漁工進出，有議員擔憂會成為治安的死角，反而把澎湖人、觀光客都趕走，因此賴縣長要工務處好好規劃利用。不過對於國際廣場的綠美化工程，賴峰偉、劉陳昭玲倒是相當一致，議長說希望工務處能多種樹，減少水泥設施，改以自然資材取代。對於國際廣場的設計美感，廣場文化之功能等問題，現場有位一級主管提到每次開車經過這裡，他都感到十分痛心，讓鉅額公帑浪費在這些沒意義的土丘上面。賴峰偉最後表示，他一年多前接任縣長國際廣場的工程已經完成大半，他無法將該廣場打掉重建，現在只能盡快完工之後，再做局部修正成為一座名符其實的「廣場」，並將錢花在刀口上面，才不會造成資源的浪費。