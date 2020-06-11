竹市國中棒球隊性侵疑雲　受害球員家屬盼球隊勿解散

新竹市某國中棒球隊日前傳出集體性侵霸凌事件，

組成專案小組調查後，宣布棒球隊立刻解散、教練解聘，校長、主任分別記一小過，教育處長也請辭；不過國民黨立委鄭正鈐今(11)日再與被害人家屬一起召開記者會，鄭正鈐希望市政府收回成命，也不要因為有政治潔癖，就直接將棒球隊用切割的方法解決。

疑遭性侵、猥褻的受害球員家屬

說，市府懲處誰、並沒有辦法解決問題，而解散棒球隊的決定更是讓他們從被害人變加害人，球隊的學生辛苦練習，卻因為性侵霸凌事件而波及，並非他們的本意

，他們只希望能趕緊調查事件真相，並沒有要求解散球隊，如今市府將球隊解散、解聘教練和教育處長辭職，問題不僅未解決，更可能扼殺想打棒球、想圓棒球夢的球員願望。

新竹市政府11日下午也做出回應，由於這起棒球隊事件、經過渲染造成標籤化的影響，為了保護孩子，才會做出解散球隊的緊急處置，此外，學校也同步進行學生輔導工作、檢視及檢討各校體育團隊的管理制度；而原球隊的球員，也尊重其留原校、留原班，或是輔導轉至其他球隊的意願，市府均會提供最大的協助。