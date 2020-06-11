影／全台首例！彰化啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查

全台首例！彰化縣政府今(11)日宣佈與臺大公共衛生學院合作，將針對五大高風險族群進行新冠肺炎血清抗體調查，縣府提供一萬個免費篩檢名額，希望符合受檢資格的彰化縣民把握機會，踴躍參與這次檢測，預計將在9月底完成。
彰化縣政府結合縣內醫療院所，針對新冠肺炎確診個案及接觸者、居家檢疫、醫療照護防疫人員、居家關懷、長照據點長者及工作人員等5大高風險族群，啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查，為目前國內唯一提供免費篩檢服務，取得的大數據將做為研發疫苗和治療方法的參考。
新冠肺炎血清抗體檢測由臺灣大學公衛學院提供瑞士國際大藥廠開發的試劑，目前已於美國、英國、新加坡等國家大規模使用，且獲美國FDA緊急使用授權(EUA)及臺灣FDA因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案輸入之核准。
彰化縣長王惠美表示，這次與臺灣大學公共衛生學院、彰化基督教醫院及中央研究院共同合作新冠病毒血清抗體調查，主要目的在於了解社區新冠肺炎「過去感染」的狀態，評估不同暴露條件下的感染風險，同時也能為新冠病毒疫苗和治療方法提供參考方向，為精準防疫決策提供有力的科學依據。
臺大公衛學院院長詹長權表示，病毒何時來襲無法預測，如做過大規模篩檢後，防疫可更精準，彰化C型肝炎檢測是全台第一，新冠病毒檢測也跑第一，彰化有這個機會，因彰化醫療很進步，且公共衛生做得好，對抗這個病毒必須政府全部都一起努力，大家一起合作，相信一定做得到，把數據做出來貢獻給政府。
衛生局將針對符合此次受檢資格民眾進行通知及採檢說明，確認採檢時間、地點後簽署同意書並採檢、送驗。醫療照護防疫人員由醫療院所採檢，預計於6月底完成；符合資格民眾務必把握機會，參與此次檢測，檢測結果除用以預測疫情趨勢，同時也能為新冠肺炎疫苗和治療方法之方向提供建議，為政府防疫作為之決策提供有力科學依據。
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