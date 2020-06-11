北台灣最晚收成的荔枝 竹市香山黑葉荔枝開放採果

▲北台灣最晚收成的新竹市香山黑葉荔枝上市了，樹上荔枝結實累累，這些120年以上的荔枝老樹，樹幹粗壯。（圖/記者金祐妤攝,109.6.11）

新竹市黑葉荔枝是北台灣最晚收成的荔枝，竹市府與市農會舉辦的2020新竹市荔枝農產業文化暨都市農遊活動，今(11)日選在擁有百年荔枝樹及傳承五代的蔡明風觀光果園舉辦行前記者會，副市長沈慧虹宣佈，新竹市轄六個荔枝觀光果園將於6月20日到28日開放採果，品嚐飽滿鮮甜、果肉厚實的在地荔枝。





新竹市農會總幹事鍾祥銘說、香山是荔枝的故鄉，位在香山的老欉荔枝樹，都有120年以上的歷史，而且都是從中國泉州運送過來，其中蔡明風的荔枝園有一百多棵荔肢樹，今年的荔枝產量因風調雨順，增產兩成以上，每棵荔枝樹都很飽滿，結實累累，好吃又香甜。





副市長沈慧虹表示，台灣荔枝產地最北端就是新竹市香山，且保存有許多百年荔枝老樹，香山的荔枝上市意味著產期接近尾聲，也為荔枝產業帶來最後一波高潮。愛吃荔枝的朋友，要把握最後的產期，從6月20日起可帶家人來採果，享受親子同遊田園的樂趣，體驗產地自銷的「食農教育」精神。





新竹市農會理事長陳全桂說，竹市生產的荔枝有黑葉、糯米、桂味三種，以黑葉荔枝為大宗，生產在玉荷苞之後，果肉結實，甜中帶點微酸；糯米荔枝與黑葉約同時上市，肉質潤滑、細核，果肉吃起很甜，且帶有糯米一樣ＱＱ的感覺；桂味荔枝是王班長及少數班員特有產物，生長季約在荔枝產季末期，果味帶點桂花味，故名桂味荔枝，也是竹市獨具風味的農產品。



產發處表示，新竹市荔枝果實圓潤相當飽滿，種植面積約15公頃，初估有1200株，產量約5萬台斤，20日至28日，開放六處荔枝觀光果園採果，六處荔枝觀光果園位在中華大學、玄奘大學附近、青草湖附近，沿途都會插有旗幟，民眾可沿指示開車前往。



