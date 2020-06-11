護土開出第一槍　宜縣議會通過釣魚台更名「頭城釣魚台」

﹔

﹔

繼日前藍綠齊聲喊出「釣魚台！宜蘭的」之後，宜蘭縣議會今（11）日通過臨時動議案，建議縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權對此，縣府表示，將研議辦理。本（6）月8日宜蘭縣議會藍綠黨團難得團結一致召開記者會，對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」表達不滿，並建議宜蘭縣政府將「釣魚台」更名為「頭城釣魚台」反制，同時表達捍衛管轄權的決心。本案經頭城鎮籍縣議員蔡文益提案，獲得縣議會32席議員附議，今日並正式通過這項臨時動議蔡文益在提案理由當中提到，釣魚台列嶼是台灣的附屬島嶼，中央政府在1971年將行政管轄劃入本縣頭城鎮，無論從歷史、地理、地質、使用與國際法來看，釣魚台都是中華民國的固有領土。蔡文益也提到，台灣漁船數十年來一直有一定的作業範圍稱為傳統漁場，釣魚台列嶼海域就是其中一環，但從2004年起，日本開始派遣巡防艦，以所主張的中線為執法線，如我漁船不慎因風向、潮流或其他因故，甚至漁網漂進其所主張的經濟海域內，則連人帶船都要被扣押，且經常科以罰金，數額約三百萬台幣，足見主權之重要，正所謂「沒有主權就沒有漁權」。近日媒體報導日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，然我國外交部僅以新聞稿宣示我國擁有釣魚台主權，其制式化聲明令人深感「孰可忍孰不可忍」。因此建議宜蘭縣政府應將釣魚台列嶼改為「頭城釣魚台」，彰顯「寸土不讓」的護土決心。