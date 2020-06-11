解封後大甲媽首場遶境　警方啟動交通疏導管制

為期9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動今（11）日深夜起駕，預訂12日11時由台1線大度橋進入彰化縣遶境，21時30分駐駕彰化市南瑤宮，彰化縣警察局交通隊長林世明指出，警方將啟動交通疏導管制，務必確保中山路、建國路等，彰化市任督二脈通暢。

▲為避免鑾轎經過市區易因人潮和進香隊伍而塞車，彰化縣警察局交通警察隊將實施交通疏導管制措施。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境每到彰化總掀起熱情大爆炸，搶轎、鬥毆，年年都有掛彩紀錄，今年彰化縣警局仍不敢大意，投入制服警力1016人，便衣刑警233人，一遇搗亂就執法，炮陣、未協調陣頭、香案一律強力排除，彰化縣警察局長方仰寧表示，將確實做到「清道路、除障礙、堵破口」。

林世明說，大甲媽進入彰化後，將循台1線南下往嘉義縣新港鄉奉天宮，回程6月17日2時由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，18時30分駐駕北斗鎮奠安宮，再由北斗鎮奠安宮起駕沿台1線北上，預計6月18日21時30分至彰化市天后宮駐駕，於當日23時起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境到彰化，警方將啟動交通疏導管制，務必確保中山路、建國路等，彰化市任督二脈通暢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

為避免鑾轎經過市區易因人潮和進香隊伍而塞車，彰化縣警察局交通警察隊將實施交通疏導管制措施，交通隊長林世明提醒用路人務必配合警方疏導管制，避開鑾轎行經區域，改走替代道路。

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境到彰化，彰化縣警察局交通警察隊將實施交通疏導管制措施。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

林世明呼籲，為維持主要幹道台1線中山路順暢，路人務必配合警方疏導管制，各進香遊客於彰化市區中山路以外次要道路靠邊停車，但禁止併排停車，以免影響用路人通行，且已經協調警察廣播電臺即時播報最新交通路況，民眾也可以注意收聽。

方仰寧指出，鑾轎停留點將劃設防疫管制區，管制區人員內採實名制，未登記之信眾請勿進入管制區觸摸或接近鑾轎，沿線保持社交距離，若無法也應配戴口罩。

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境到彰化，彰化縣警察局交通隊將啟動交通疏導管制，提醒用路人避開鑾轎行經區域，改走替代道路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

方仰寧強調，未與主辦單位協調之香案、陣頭表演以及燃放鞭炮，往往遶境過程產生衝突的導火線，這次予以強力排除。並配合刑法第149、150條甫於今年1月17日修正施行，警方已在遶境隊伍四週均部署由刑事警察組成之快速打擊部隊，眾鬥毆之暴行，將迅速執法，嚴查究辦施暴者之刑事責任。