台南離譜幼兒園　男師手伸女童嘴裡、女師不當管教

台南一位家長控訴幼兒園2位老師，男師以手指伸入女童口中，疑似性騷擾；女師則是對女童不當管教。男師性騷擾部分，雖經警方調查屬實，惟檢方不起訴，家長已提再議；不當管教部分，台南市政府教育局將進行調查。
受害女童家長指出，男師是教圍棋的才藝老師，108年2月19日至同年4月9日，在每週二下午的圍棋課，該男師以下錯圍棋為由，將手指伸進女童嘴裡，或隔著衣服以手撫摸女童肚子或拿磁條輕敲女童臀部等，疑似性騷擾之舉動，女童家長憤而提告，經警方召開性騷擾審議調查小組，一致認定性騷擾成立。
案經台南地檢署偵辦，最後不起訴，其理由為該男師對女童做這些動作，主觀上無法認定係基於性騷擾之犯意。這讓受害女童家長無法接受，警方性騷擾審議調查小組都已調查性騷擾犯行屬實，為何檢方竟不起訴？家長堅持提再議。
「一直到上了國小，孩子才敢說出曾遭女師不當管教」受害女童家長相當痛心地說，之前都認為孩子身心、情緒的一些問題，是因遭受男師性騷擾造成的，詎料，孩子在園所不僅被性騷擾，更遭受不當管教。
受害女童家長表示，女童曾遭女師以暴力方式，拖、拉至沙發打，據了解，該女師疑似情緒控管不當，時常大聲喝斥孩子，也常喝令孩子到教室外罰站，甚至要孩子雙腿膝蓋後方夾乒乓球半蹲。
事發後，受害女童家長雖已帶去醫院就診，但受害女童遭受雙重傷害，身心疑似嚴重受創，性格變得暴躁易怒，情緒也不穩定，會拿筆刺穿衣服，甚至會拿剪刀剪破自己的衣服。
受害女童家長發現該幼兒園問題重重，向市議員林燕祝陳情，去（108）年該幼兒園即遭教育局稽查，查獲數項違規情事，遭裁罰8萬元，教育局表示，性騷擾案部分，教育局已於今年初就行為人是否應予免職、解聘召開認定委員會審議，初步決議不構成不適任。
也依規定進入司法程序，台南地檢署檢察官於今年4月處分不起訴，因家長有提新事證，教育局將俟司法最終判決結果，如有涉及不適任，將再召開第二次認定委員會議審議。至於不當管教部分，將於下週召開認定委員會，若經審議有不適任情形，將依法通報。
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