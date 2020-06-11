小梅花鹿進駐咖啡店　民眾:超療癒

▲兩頭暱稱「小九子」和「王子麵」的小梅花鹿，已成為咖啡店的活招牌。(圖/記者蔡若喬攝)

▲小梅花鹿吸引不少遊客專程上門拍照打卡。(圖/記者蔡若喬攝)

▲咖啡廳負責人李鍾靈說，自從小梅花鹿進駐後，店內的業績成長近4成。(圖/記者蔡若喬攝)

喝咖啡還有小鹿陪伴，這種療癒的感覺有體驗過嗎?位於金門金城鎮的巷弄內有一家咖啡廳，因新冠肺炎疫情爆後生意慘淡，老闆從自家養鹿場帶來2頭小梅花鹿到店駐點結果意外暴紅，吸引不少遊客專程上門打卡消費，如今這兩頭「金門版奈良鹿」已成為店內的活招牌。平常只能待在欄杆內供人觀賞的梅花鹿，如今不僅可以近距離撫摸，還時不時還會主動上前親吻顧客，一點都不怕生，就是這副可愛逗趣的模樣，瞬間攔獲許多少女芳心，紛紛拿起手機記錄這一次浪漫的邂逅。這家位於金門金城鎮城隍廟旁的咖啡廳，民眾推開木門映入眼簾的不在只有服務生親切的問候，還有兩頭暱稱「小九子」和「王子麵」的小梅花鹿與人親切互動。看著他們兄妹倆時而安靜吃草，時而好奇親碰客人，瞬間讓喝咖啡多了一份療癒感。負責人李鍾靈表示，受到新冠肺炎影響，咖啡店生意原本也是一落千丈，因為閒來無事所從家族的牧場帶出兩隻剛出生不久的梅花鹿到店裡幫忙照顧，意外在網路上引發熱鬧討論，連日來吸引不少民眾慕名上門，這對鹿兄妹已成了招財貓，讓業績增加了3、4成。因為從剛出生7天就用人工餵奶，還天天跟著老闆在咖啡店進進出出，這對鹿兄妹從小就不怕人，現在成為了店內當紅小迎賓，也為咖啡店招來滾滾財源。