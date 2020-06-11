影／「積」不得！彰縣加速王功漁港環境營造及清淤工程

彰化縣芳苑鄉王功漁港，每年吸引數萬遊客到此朝聖，但王功漁港淤積嚴重，蚵農出海捕蚵道路也因為年久失修道路崎嶇，縣府進行清淤、出海道路整建工程，今（11）日縣長王惠美查看相關工程，施工單位簡報說，漁港環工程今年5月完工，清於工程預計8月完工，出海道路工程預計9月完工。

▲王功夕照是彰化的八大景之一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

王惠美表示，照顧漁民方面主要針對沿海出海道路鋪面的改善，以及王功港區的清淤工程，而觀光部分則針對紅樹林生態區、親子遊憩區、服務空間、觀景休憩區進行改善，停車場的部分也進行綠化，要讓王功漁港有煥然一新的感覺；王惠美說，王功夕照非常漂亮，也有台灣本島最高的王功燈塔，非常有特色，漁民非常認真，如何讓芳苑王功地區的漁民有更好的生活非常重要。

▲全台最年輕的燈塔！「王功燈塔」外觀呈現一個八角形的鋼筋混泥土建築物，頂層外有環繞陽台，黑白相間的條紋配色。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

王惠美指出，今天視察的有三個工程，第一個是視察出海道路工程，希望讓漁民出海可以更加方便，第二個是視察王功港區環境營造工程，希望讓前來遊憩的旅客能有賓至如歸的感覺；第三個是視察王功漁港清淤工程，這次花費將近1千萬元的經費進行清淤，希望這三個工程完工後，能夠提供給王功漁民更好的出海環境，同時讓前來的遊客可以有更好的感覺。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，縣府向中央爭取在芳苑王功地區投資將近1億元經費，漁民特別是蚵農的出海道路常常破損的很快，這次共改善四條出海道路，讓蚵農出入能更加方便，因為過去與現在的環境已經不同，過去都用牛車，現在都用蚵車出入，必須要有出海道路，才能夠配合潮汐快速進出。

王惠美說，彰化縣政府爭取前瞻基礎建設計畫和漁業多元化經營建設計畫，動支經費9129萬3182元，改善彰化縣沿海出海道路鋪面及基礎，整理王功漁港紅樹林生態區，建設親子遊憩區、服務空間、觀景休憩區進行改善和綠化停車空間，又疏濬王功漁港港區。