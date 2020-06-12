2020鹿港之美攝影比賽　「玻璃廟夕彩美景」獲評審青睞

鹿港之

▲金牌獎得主花壇鄉張菁育所拍攝的「玻璃廟夕彩美景」，玻璃廟的倒影在夕陽與雲彩相互輝映中，顯得更加繽紛。（圖／記者葉靜美翻攝）

港鎮公所舉辦2020美攝影比賽，花壇鄉張菁育的「玻璃廟夕彩美景」，從1617件攝影作品中脫穎而出，奪得金牌，彰化市黃子佳以「虔敬」拿下銀牌、鹿港鎮黃晉瑩以「看戲」得到銅牌，分別獲得由鹿港鎮長許志宏頒發的獎金各2萬元、1萬元及8千元鹿港鎮長許志宏表示，2020鹿港之美攝影比賽是希望展現鹿港風華，只要是屬於鹿港的題材都可以來參加，結果發現拍古蹟風景與民俗人物各有所屬，金牌獎作品以玻璃廟的五彩繽紛吸睛，評審認為，要把雲彩拍得那麼美麗，真的不容易!金牌獎得主張菁育是年僅27歲的美髮師，他表示，為了拍攝一共來了玻璃廟5次，好不容易等到接近黃昏，夕陽與雲彩相互輝映，加上地面有點水，使得玻璃廟的倒影更加繽紛。張菁育的父親張家進是中部地區攝影名家之一，這次也參加了比賽，有3張作品獲得佳作，父子同台競賽傳為佳話。評審委員趙守彥表示，以一個小鎮舉辦攝影比賽，收件逾千，且題材多元豐富，展現小鎮難得的魅力；得獎作品能受到評審的青睞，必須經過天時地利，以及攝影者本身的技巧才能將霎那留下變成永恆。鹿港鎮公所將為本次競賽優勝作品規劃攝影展，同時也會放在鎮公所網頁提供大家觀賞。此次比賽除金牌張菁育、銀牌黃子佳、銅牌黃晉瑩等3位，另選出優選莊政廳等15位、佳作黃晉瑩等50位。