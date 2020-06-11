法網恢恢　金城分局員警街巡意外逮獲通緝犯

金城分局員警日前於市區執行巡邏勤務時，撞見一名林姓男子神色慌張並意圖躲避警員，經上前盤查意外發現竟是潛逃半年多的通緝犯，全案將林男解送福建金門地方檢察署歸案。
金城分局副分局長許績俊表示，金城派出所警員林愷彥、許文浩於6月9日22時許執行巡邏勤務，行經民生路附近時，見一名騎乘機車的男子神色慌張，看見警車經過有閃躲意圖行跡可疑，便立即趨前攔檢盤查。
員警以警用M-POLICE(俗稱警用小電腦)查證身份後，發現林男於去(108)年10月份，即因2件毒品案、1件詐欺案及1件槍砲案遭臺灣新北地方法院發布通緝，合併應執行刑期共11年多，林男於法院發布通緝前，即至金門地區工作，但法網恢恢、疏而不漏，在金門逃亡了9個多月還是被查獲。
林愷彥說，林男一度辯稱不知因何案件遭受通緝，直到出示警用M-POLICE所顯示通緝資料後，林男成乖乖束手就擒，目前已將林男解送福建金門地方檢察署歸案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995