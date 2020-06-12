影／大村國小「跟著民謠去旅行」　美食體驗製作

▲大村國小五年丙班辦理「跟著民謠去旅行」，從民謠到介紹國家特色、旅行美食，學生們不斷腦力激盪，認識、體驗不同文化特色。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

「從一首民謠認識一個國家」是大村國小五年丙班教師賴櫻雪使用學思達教學法，一連串的主題式教學課程推動，全部環繞著四個國家的民謠為起點，學生們不斷腦力激盪，想方設法發掘各國民謠及風土民情，盡情表現出最佳的學習成果。

▲大村國小教師策畫跨領域「跟著民謠去旅行」主題式教學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

彰化大村國小教師策畫跨領域「跟著民謠去旅行」主題式教學，在一週的課程中，教師帶領學生學習義大利、俄羅斯、祕魯和西班牙的民謠，認識不同的文化。學生親手烹煮四個國家的代表美食，從蒐集資料、準備食材到料理，全都自己來，學生都說這樣學習很有趣，也更有收穫。

大村國小校長江淑芳表示，跟著民謠去旅行，要到世界各地進行旅遊，最重要的就是品嚐當地豐富特色的「美食」，因此，學校讓孩子們親手製作義大利、西班牙、俄羅斯、秘魯的特色食物。

▲學校讓孩子們親手製作義大利、西班牙、俄羅斯、秘魯的特色食物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

教師群在備課的時候，以孩子們製作不會太困難、但又能非常代表當地的食物為發想，所以訂下了這些菜單：西班牙海鮮燉飯、西班牙馬鈴薯烘蛋、義大利麵、義大利pizza、俄羅斯布林餅、俄羅斯羅宋湯、秘魯藜麥沙拉、秘魯炸玉米、秘魯葡萄汁等。

賴櫻雪表示，這項主題教學最大的考驗就是結合各科任教師，將課程融入主題中，透過學習民謠，讓學生主動查詢各國資料，並認識不同文化特色。其中，最吸引學生的就是嘗試做各國料理。

▲跟著民謠去旅行，要到世界各地進行旅遊，最重要的就是品嚐當地豐富特色的「美食」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

江淑芳指出，「孩子們認識的國家比我們想像的還要多，不只是美國、英國、日本、韓國，竟然還知道柬埔寨、緬甸、秘魯、奧地利……等很多我們意料不到的國家。同時再搭配地球儀找出每個國家的位置，讓孩子們認識南北半球的差異及五大洲等世界地理。」

▲學生親手烹煮四個國家的代表美食，從蒐集資料、準備食材到料理，全都自己來。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

賴櫻雪說，「跟著民謠去旅行」打破原本的上課節次安排、節數安排，更打破了每節課只有一位老師的限制，而此計畫更是全程搭配本校專有的資訊科技，教師群利用ipad平版讓學生們搜尋、統整資料以外，更是讓學生們利用電腦程式scratch唱出四首民謠喔。