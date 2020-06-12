新北希望市集再添亮點　美味農產首次搭配「職人手作」

「新北希望市集x斜槓職人」明（13）、後（14）兩日分別在捷運淡水站旁廣場及碧潭東側廣場舉辦，現場可以買到最新鮮農特產品及職人們手作文創商品，消費滿額打卡抽獎活動，隨著疫情漸緩，民眾在防疫優先下，歡迎來趟市集小旅行，促進消費，振興經濟。





疫情過後，今年度的「希望市集」淡水站、碧潭站首度與「斜槓職人」合作，舉辦「新北希望市集x斜槓職人」聯名活動﹔「斜槓職人」是由一群斜槓青年組成，於2017年成立以手作工藝品、文創商品為主題的假日市集，本次聯名活動正好是「斜槓職人」首次到新北展售，職人們準備了手工藝品、銀飾、皮件、服飾及手作甜點、飲品等，期待與新北小農─輝要有機菜園、牛埔有機農場、萬枝伯有機農園、牧蜂農莊、天喜人茶園等農友合作，透過市集間異業結盟，傳遞給消費者手作的溫度。





農業局長李玟表示，新北12處希望市集提供農友長期定點直銷，拉近與消費者的距離，也縮短食物里程﹔本次「新北希望市集」首次與「斜槓職人市集」合作聯名，「美味農業」也將首次與「手作文創」激盪出不同的火花，近期疫情趨緩，在落實防疫新生活前提下，歡迎大家不妨趁著週末假日走訪淡水、碧潭希望市集，以行動支持在地小農優質農產及文創產業。



