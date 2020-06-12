影／翻轉教育　「創路學園」用愛為中輟生找回未來

社團法人臺灣圓愛全人關懷協會今（12）日至彰化榮家進行探索式教育課程，學習及瞭解長輩如何親耕農作，並致贈愛心麵包讓養護堂長輩享用，期望以信、望、愛為根基，倡導家庭教育，陪伴孩子在良好品格中開創其生命之路。

▲創路學園應榮家住民徐景堂之邀，參訪藉由分享農作之經驗，帶領中輟生體會「一分耕耘、一分收獲」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

執行秘書翁寶釵老師表示，協會結合政府及社會各界資源，主動以全人關懷模式，落實單親、清寒及外籍配偶等弱勢家庭兒童及青少年之照顧；此外98年起承接台中市政府教育局委託中介教育，設置國中小學合作式中途班「創路學園」，辦理中輟生適性輔導、生活教育，幫助短暫中輟的學生能重返校園、回歸家庭，找回人生的目標

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此次活動係應榮家住民徐景堂之邀，藉由分享農作之經驗，帶領中輟生體會「一分耕耘、一分收獲」。

徐景堂向同學們說道，每天清晨會到榮家原槌球場旁農地裡當起農夫，栽種時鮮蔬果，現共種有香蕉、葡萄、火龍果、蝶豆花、枸杞、茄子、南瓜、絲瓜、冬瓜、木瓜、秋葵、空心菜等十多種，從整地、除草、澆水、施肥到收成，都一手包辦，享受田園耕作之樂；此外還將成果分送給其他住民及社區弱勢戶，幫助有需要的人。他說，入住榮家已八年，原本體重達90公斤，現只剩75公斤，真是健身助人又快樂！

▲社團法人臺灣圓愛全人關懷協會至彰化榮家進行探索式教育課程，學習及瞭解長輩如何親耕農作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

師生一行人則仔細聆聽解說，並穿梭在農地中認識各式蔬果，首先來到剛播種的秋葵、空心菜田，接著到園裡採冬瓜，最後則進到香蕉園裡，親手割下結實纍纍的香蕉芎，當香蕉一落下，大夥發出驚嘆，說道：「拿在手上沉甸甸的感覺真好，回去大家都有美味的香蕉可以吃了。」

▲創路學園師生一行人則仔細聆聽解說，並穿梭在農地中認識各式蔬果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

徐景堂接著說，一棵香蕉樹的一生只能開一次花、結一串果，所以當它開花摘果後，留著無用，還會占去陽光、耗去養分，對旁邊長出來的新株不利，唯有砍掉才是上策，也可做為新株生長的肥料。大夥聽了紛紛點頭，理解大自然的奧秘，結束後來杯冰涼涼的紅茶，完成今天豐收的農作體驗。