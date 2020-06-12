政策前先傾聽交流　新北青年公民審議區域會議已開放報名

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新北市政府勞工局將自7月中旬起，在新店、汐止、三重各辦1場青年就業公民審議會議，讓民眾對政府的青年就創業、職業訓練政策等提出建議，邀請18歲至29歲的青年朋友與會「發聲」，會議內容將成為政策訂定的重要參考，歡迎報名，一起成為青年政策搖籃的推手。依據主計總處統計，今年4月15到24歲的青年失業率為11.15%，比全國4.03%的失業率高出近3倍，顯示青年就業問題至關迫切勞工局長陳瑞嘉表示，除了持續為應屆畢業、初次尋職及斜槓等不同就業型態的青年，量身打造如職涯諮商、職業訓練、尋職輔導津貼、職場參訪、徵才活動等服務，也盼廣納青年好創意，讓政策更貼近需求。因此，繼106年推動「中高齡就業」公民審議計畫後，再採「公民審議」模式，在「青年就業」公民審議計畫，將「由下而上」式地蒐集一般青年的求職與就職經驗，並提供青年發聲、意見交流平台。計畫委託臺北大學社會學系執行，將在新店區大豐社福館、汐止區厚德山光市民活動中心、三重區過圳市民活動中心各辦理1場區域會議，只要是18歲至29歲，在新北設籍、實際居住、就學或就業的朋友，都可報名參加。區域會議已開放報名，歡迎對青年就業議題有興趣的市民朋友踴躍就近報名參加，各場報名人數上限除新店場為100人外，汐止場、三重場均為80人，額滿為止。除了規劃妥善防疫措施、也備有餐盒、精美小禮與摸彩活動跟與會青年共享。想報名或瞭解更多，可上網搜尋「新北勞動雲」。