國外疫情仍嚴峻　侯友宜喊話：下個信心經濟從弱勢做起

國內新冠肺炎疫情趨緩，但國外疫情仍嚴峻，新北市長侯友宜今(12)日主持「因應新冠肺炎疫情第68次應變會議」時表示，仍須注意境外疫情，掌握全球趨勢，以因應接下來的防疫戰，及協助企業接軌國際、重振經濟。侯友宜指出，雖國內各項管制措施逐漸解封，但若境外疫情仍嚴峻，臺灣仍須嚴陣以待，因此，因應全球疫情發展，做好境外管控，是接下來須面對的問題。但他也認為，後疫情時代除了防疫，重振經濟同樣重要，除考量國內產業發展，更要協助企業與國際接軌，了解國際的疫情發展及解封狀況，才能更精準規劃振興方案，協助企業度過難關。在振興經濟部分，侯友宜肯定經發局在「信心經濟」的架構下，從「消費信心」、「營運信心」及「投資信心」推動各項方案，透過與超商、外送平台合作，串聯商圈、夜市等優惠方案建立民眾的「消費信心」；同時協助防疫物資產業設置溝通平台，藉國際商洽會銜接企業與國際需求，以及成立中小企業輔導服務團幫助產業轉型，維持「營運信心」；並持續以1,500億元的招商目標爭取企業投資，塑造「投資信心」。「下個信心經濟從弱勢做起」，侯友宜強調，振興經濟不忘扶助弱勢，社會局運用民間善款規劃「FUN心來觀光，兒少做先鋒」，結合觀光業、民間福利單位和弱勢家庭共同辦理體驗旅行活動，希望達到刺激消費、促進親子互動及活絡經濟的目的。