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大甲媽鑾轎腳程快　起早恭候信徒鑽轎底有福氣

記者柳榮俊/台中報導-2020-06-12 15:25:52
▲配合防疫，大甲媽遶境儘管減少鑽腳底，今早由於行程進展順利，大肚龍井區起早信眾都幸運鑽轎底，頻稱好幸運。（圖／柳榮俊攝，2020.6.12)

大甲媽祖九天八夜遶境11日晚間起駕，由於規模精簡，鑾轎行進海線腳程快；12日上午近8時，大甲媽鑾轎抵達大肚區山陽大排接駕點，較往年提早約2個小時，鑾轎駐駕後開放信徒鑽轎腳，讓起早恭候信徒頻稱好幸運之後前往楓康超市王田總部，現場提供「農萊在地好物」點心攤，信眾跟著大甲媽遶境，吃點心用行動支持在地小農。

大甲媽鑾轎起駕後，沿著沙鹿、大肚、龍井海線前進，因配合中央疫情指揮中心規定，減少燃放鞭炮、鑽轎腳也大量減少，行進腳程相當快速，過去清晨四時卅分到沙鹿，今年清晨二時卅分就到了另大肚區接駕點山陽大排，大約早上8時前抵達，也較往年提早二個小時，一路有如急行軍。

▲楓康超市王田總部，現場提供「農萊在地好物」點心攤，跟著大甲媽遶境信眾吃點心，用行動支持在地小農。
▲楓康超市王田總部，現場提供「農萊在地好物」點心攤，跟著大甲媽遶境信眾吃點心，用行動支持在地小農。 （圖／柳榮俊攝2020.6.12)
由大肚區公所設置的山陽大排接駕點，前立委顏寬恒、台中市民政局副局長周瑺玫、大肚區長白峨嵋及大批信眾接駕後，短暫駐駕十餘分鐘，信徒膜拜還獲得同意鑽轎腳，讓他們興奮的直說好福氣。

大甲媽遶境決定匆促，龍井區、大肚區沿線僅有三處宮廟設置接駕點，很多公司行號因為準備不及，全都改為迎接回鑾位於大肚區的楓康超市王田總部，設置接駕點及「農萊在地好物」點心攤，提供大甲媽駐駕，也準備大批阿甘薯叔金磚地瓜、集元果山蕉、天泉溫泉水和紅藜茶等農特產，讓跟著媽祖遶境信眾吃免驚，用行動支持小農。

▲楓康超市購物滿350元或農萊商品350元，就有機會抽中枚已過火的媽祖金牌。（圖／柳榮俊攝，2020.6.12)
▲楓康超市購物滿350元或農萊商品350元，就有機會抽中枚已過火的媽祖金牌。（圖／柳榮俊攝，2020.6.12)
楓康超市說，今天駐駕現場有百枚金牌過火，象徵祈福圓滿、媽祖護佑。6月11日到7月16日在楓康超市購物滿350元，或農萊商品350元，就有機會抽這100枚已過火的媽祖金牌。

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