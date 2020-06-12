大甲媽鑾轎腳程快　起早恭候信徒鑽轎底有福氣

大甲媽祖九天八夜遶境11日晚間起駕，由於規模精簡，鑾轎行進海線腳程快；12日上午近8時，大甲媽鑾轎抵達大肚區山陽大排接駕點，較往年提早約2個小時，鑾轎駐駕後開放信徒鑽轎腳，讓起早恭候信徒頻稱好幸運﹔之後前往楓康超市王田總部，現場提供「農萊在地好物」點心攤，信眾跟著大甲媽遶境，吃點心用行動支持在地小農。





大甲媽鑾轎起駕後，沿著沙鹿、大肚、龍井海線前進，因配合中央疫情指揮中心規定，減少燃放鞭炮、鑽轎腳也大量減少，行進腳程相當快速，過去清晨四時卅分到沙鹿，今年清晨二時卅分就到了﹔另大肚區接駕點山陽大排，大約早上8時前抵達，也較往年提早二個小時，一路有如急行軍。



▲楓康超市王田總部，現場提供「農萊在地好物」點心攤，跟著大甲媽遶境信眾吃點心，用行動支持在地小農。 （圖／柳榮俊攝2020.6.12) 由大肚區公所設置的山陽大排接駕點，前立委顏寬恒、台中市民政局副局長周瑺玫、大肚區長白峨嵋及大批信眾接駕後，短暫駐駕十餘分鐘，信徒膜拜還獲得同意鑽轎腳，讓他們興奮的直說好福氣。



