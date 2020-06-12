到嘉義縣旅遊　就有機會得Ｑ碰券、iphone11手機

嘉義縣為振興疫後時代的產業經濟，吸引更多國人到嘉義縣住宿、旅遊及消費，限量推出5,000份面額300元的Q碰劵，第一階段將配合21日的日環食活動，搶先推出限量1,000份，民眾只要來嘉義縣住合法旅宿，就有機會獲得300元Q碰劵，還有iphone11手機等大獎。
全台各縣市無不費盡心力的振興新冠肺炎疫後時代的產業經濟，嘉義縣政府為吸引更多國人到嘉義縣住宿、旅遊及消費，推出限量5,000份，面額300元的Q碰劵，分兩個階段發放。第一階段1,000份，配合21日的日環食活動、第二階段搭配安心旅遊啟動於7月推出。
縣政府表示，遊客憑6月20日嘉義縣合法旅宿的發票或收據，在北回太陽館廣場文觀局服務台領取300元Q碰券，21日活動當天現場美食小吃、伴手禮等20個攤位消費使用，全額折抵、不找零，當天也安排YOYO唱跳表演、泡泡星球和科學闖關，有得吃，有得玩。
縣府指出，遊客憑今年5、6月份在嘉義縣內消費滿百元發票，就能兌換一張摸彩劵，一張發票可兌換一張摸彩劵，有機會抽中iphone11手機（共有5支）、空氣清淨機等多項大獎。故宮南院、高跟鞋教堂和牛埔仔大草原，也有精彩體驗活動、攤商市集與音樂會。
另有4,000份Q碰券，將在7月15日政府啟動「安心旅遊」時，第二波限量推出，民眾只要入住嘉義縣旅宿，旅宿業者將發給旅客每房300元Q碰券，可全額用於合作店家消費，包括特色餐飲、美食小吃、觀光工廠及伴手禮等合作店家。
翁章梁縣長說，日環食是百年難得一見的天文奇景，用眼睛就看得到，錯過將再等195年，北回太陽館是日環食最佳觀賞點，縣府推出3大好禮迎接來自全國的遊客，陳時中部長也為嘉義縣的日環食活動拍攝宣傳影片，歡迎大家一起來嘉義縣刺激消費，振興經濟。
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