端節將至　海巡署緝獲雜貨船走私未稅菸品

行政院海洋委員會海巡署偵防分署高雄查緝隊於今(12)日上午，會同財政部關務署高雄關緝獲我國籍延聯號雜貨輪涉嫌走私未稅菸品1830箱，共91萬4760包，市價高達新台幣約7320萬元，乃依違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局菸酒管理科裁處。
海巡署偵防分署高雄查緝隊據報，會同鳳山、澎湖、金門等查緝隊、南部分署第五岸巡隊、財政部關務署高雄關、高雄市警察局刑警大隊、刑事警察局南部打擊犯罪中心及高雄市政府財政局等單位，於昨天上午，在高雄港18號碼頭聯合執行貨櫃檢查時，在我國籍延聯號散裝貨輪所裝載的瀝青油桶櫃內及船體密艙查獲大量私菸，經開櫃檢查總計查獲巍旺、都寶、雷霆及歐洲皇家等品牌私菸約1830箱，共91萬4760包，市價高達新台幣約7320萬元，乃加以查扣，並依違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局菸酒管理科裁處。
海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長楊明章表示，該隊接獲情資，有私梟趁端午節前夕，航運繁忙，安檢人力吃緊之際，利用散裝貨輪夾帶私菸，藉以牟取暴利，乃與相關單位組成專案小組，結合海巡署第七巡防區勤務整合，在延聯號雜貨輪查獲未稅菸品1830箱，乃加以查扣處理。
經詢船長矢口否認油桶櫃與其關係，並趁機藉故離開，查緝人員眼見船長神色異常，乃實施全船清艙檢查，而在貨輪內發現兩座大型水泥槽及兩舷內裝滿私菸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！