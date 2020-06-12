侯友宜率13間防疫供應鏈廠商　向ＡＩＴ展現新北製造力

▲侯友宜率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在臺協會(AIT)處長酈英傑會晤。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.12）

▲侯友宜率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在臺協會(AIT)處長酈英傑會晤。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.12）

新北市長侯友宜今(12)日率13家新北市個人防護裝備(Personal Protective Equipment, PPE)及生技產業廠商，與美國在臺協會(AIT)處長酈英傑(William Brent Christensen)會晤，向美方完整介紹新北上中下游防疫物資供應鏈，也協助廠商直接向AIT說明赴美拓商的各項需求與問題。侯友宜說，後疫情時代我們持續關注全球疫情，與國際夥伴密切合作，新北市以地方政府角度，率先與AIT推動落實「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」中物資交流項目，也協助新北廠商掌握防疫物資新商機，搶先接軌美國等國際市場。侯友宜說，他就任以來與酈處長多次會面，酈處長願親自聆聽在地產業聲音，展現接地氣、有溫度、認真做事的風格，感謝AIT給新北廠商機會，也希望這次見面會能為全球疫情控制、美國供應鏈重組及新北產業升級，創造三贏。本次共13家新北相關企業與會，現場展示防護衣、額溫槍、布口罩、快篩試紙等各項防疫產品。與會廠商表示，國際市場對防疫物資需求仍高，很高興市府安排與AIT直接會晤，給大家機會討論赴美銷售相關問題，也樂見自家產品可幫助減緩全球疫情。秘書處長饒慶鈺說，疫情爆發後，市府與美國紐約、舊金山、辛辛那提在防疫物資及公衛專家會議上頻繁交流，以行動落實「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，除籌辦今天活動，下周五(6/19)也將與舊金山灣區舉辦視訊會議，整套輸出新北防疫經驗。饒處長說，我們援外物資都來自新北廠商，歐美城市對防疫物資品質要求高，新北產品的高品質，使新北成為國際友人心中可靠的夥伴。新北市擁有全國最大的製造業聚落，超過2萬家工廠，全國1/4的製造業都在新北，且擁有近萬家金屬、塑膠、機械設備等上游產業鏈之工廠，產業供應鍊結構多元且完整。其中生技製造業約1,800家，橫跨製藥生技、醫療器材、應用生技等領域，並以製造技術見長之醫療器材、應用生技領域的特用化學為核心，本市GMP醫療器材廠佔全台1/3，為全台數量之冠。