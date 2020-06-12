刑警父子蘇俊冠、蘇柏源　聯手破全國最大宗毒品咖啡包案

警界傳佳話、慰勉成亮點﹔目前分別服務於嘉義縣、市警察局的蘇俊冠、蘇柏源兩人是父子關係，也因為如此而能更緊密結合，聯手一起偵破歷年來全國最大宗的毒品咖啡包案，成功攔阻大批毒品流入市面及校園，有效維護國民健康及保障校園安全﹔今(12)日警政署長陳家欽特別南下，與嘉義縣長翁章梁一起慰勉。
震撼全球的新冠肺炎疫情，凍結多種經濟活動，但宵小卻没有因而停止非法行為，反而利用所有單位都忙於防疫之際，趁機大量製造毒品意圖牟利﹔嘉義縣警察局近日就在嘉義縣、市地區，與嘉義市警察局共同聯手查獲，數量高達11萬包，毛重共1,100公斤，及8公斤的一粒眠毒品，總市價超過新台幣5,500萬元的毒品咖啡包，是歷年來全國最大宗毒品咖啡包案。
據了解，本案線情始肇於嘉義縣警察局，經報嘉義地檢署指揮偵辦後，聯合嘉義市警察局、刑事警察局成立專案。辛苦的埋伏、跟監，終於在6月2日於新北市板橋區拘提賴姓主嫌到案，再到嘉義市、嘉義縣鹿草鄉及民雄鄉等3處租屋處搜索。6月5日一舉查獲大量毒品、大型分裝機器等證物等，3名涉案嫌犯均達嘉義地院裁定「羈押禁見」，成功而有效的攔阻大批毒品流入市面及校園。
其中功不可没的是，目前服務於嘉義縣警察局刑警大隊偵查第三隊隊長蘇俊冠及嘉義市警察局第一分局偵查隊偵查佐蘇柏源，兩人是父子關係， 雖分屬不同的兩個單位，但在本案偵辦過程中，父子兩人緊密聯手，與狡徒鬥智，隨時機動埋伏出擊，有效掌控歹徒行蹤，是偵破本案的關鍵。父子聯手破大案，已傳為警界的佳話，也是本次警政署長陳家欽到嘉義縣警察局，與嘉義縣長翁章梁一起慰勉有功人員的亮點。
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