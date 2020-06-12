機車撞上南警巡邏車　騎士重傷送醫

南市警永康警分局復興派出所巡邏員警，今（12）日上午因聽到無線電呼叫，中華西街疑似嫌疑犯欲脫逃，立即趕往支援，在永康區中華路、中山南路口與1輛重機車發生交通事故，機車騎士倒地重傷，救護車送往醫院急救，詳細肇事原因調查釐清中。





12日上午9時44分，永康分局大橋派出所巡邏員警在永康區中華西街盤查毒品人口時，因對方意圖脫逃，立即通報支援，復興派出所楊姓男警（35歲）聽到無線電，立即開巡邏警車載著另一名女警趕往支援，沿中華路往北直行，過程中有開啟警示燈及鳴警報器，惟在中山南路口左轉時，與對向沿中華路由北往南之重機車發生碰撞，林姓男騎士（25歲）倒地受傷嚴重，員警立即通報救護車，將其送往醫院急救。



據了解，林姓男騎士連人帶車撞上警車右側，林男當場失去意識，林男被送往奇美醫院急救，林男腦出血、微量氣胸和左邊大腿骨骨折，傷勢嚴重，已插管轉入加護病房進行治療。



永康分局立即聯絡機車騎士家屬到場，並派員到醫院關心協助，詳細肇事原因由警方調查並釐清相關肇事責任。





永康警方表示，該輛警車當時正要前往中華西街支援一件毒犯欲逃跑的盤查勤務，巡邏警車途中也有開啟警示燈及鳴警報器，車禍發生原因、細節仍待進一步調查，楊警酒測值為0。



