影／大專學生公部門暑期工讀搶破頭　公開抽籤決定

▲大專青年學生公部門暑期工讀計畫提供182個工讀名額，卻有1987人報名。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.12）

彰化縣政府今年持續辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，提供182個工讀名額，由於報名太過踴躍，符合資格的就有1,964名，為求公平、公正，今( 12)日進行公開抽籤，彰化縣長王惠美表示，歡迎中籤同學到公部門打工，利用機會瞭解公部門的運作，培養後續在職場上的競爭力。王惠美說，今年暑假開放182名公部門暑期工讀名額，有1987名報名，符合資格的有1964名，為求公平、公正、 公開原則，由政風室全程監視，並以網路直播方式轉播抽籤過程；暑期工讀時間為7月13日到8月31日；除了公部門的暑期工讀之外， 目前也積極在募集私部門的暑期工讀機會，目前有120名，陸陸續續還會增多，同學們可以上勞工處網站查詢看是否有符合個人需求，利用機會前往打工。今年大專青年學生公部門暑期工讀計畫，縣府計有28個用人單位提供182個暑期工讀名額，因配合新冠肺炎防疫措施，今日抽籤作業現場未開放民眾參與，另規劃於勞工處臉書直播，即時提供民眾觀看抽籤過程，錄取名單將於15日前在縣府勞工處網站公告。除公部門的暑期工讀外，縣府也彙集私部門暑期工讀職缺提供青年學子參考，青年學子們可運用縣府8個就業服務台的臨櫃服務，或直接上彰化縣政府首頁-活動快訊、彰化就業通平台、台灣就業通、勞工處粉絲專頁查詢，也可以撥打勞工處免付費專線0800-529191(我愛就業就業) 洽詢。