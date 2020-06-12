影／彰縣議會直播義賣　民眾用新台幣下架社福團體產品

為提升農產及社福團體手做產品銷售，彰化縣議會今（12）日在議會門口舉行「公益直播義賣活動」，議長謝典林與縣長王惠美化身直播主，賣力促銷社福團體手做產品，並搭配縣內優質農產製作美味料理，推廣並提升產品能見度。
「公益直播義賣活動」邀請董至成、馬國畢、直播主寶島叫賣哥、王三郎、俊廷、阿傑及在地歌手陳隨意及謝宜君共同參與，以網路直播方式促銷聖母聖心啟智中心手做韓式泡菜、真善美基金會附設靜元家園龍眼蜜、慈恩庇護農場蘆薈麵，並由直播業者團隊贊助所有軟、硬體設備，無償為縣內社福團體手做產品叫賣銷售。彰化縣織襪產業發展協會也提供在地產品社頭織襪拍賣，並將所得百分之十捐贈社會處彰化縣社會救助金專戶，一起響應公益。
謝典林表示，日前彰南農特產高麗菜盛產卻滯銷，縣內社福機構也因疫情影響導致募款困難、自製的手做產品銷量降低，因此介接直播業者來協助縣內農民及社福機構，將這些辛苦生產的手做產品推銷出去。直播拍賣是新型的銷售通路，希望藉由此次機會，將生產端及通路端介接起來，提昇社福團體及農民的收益。
聖母聖心啟智中心照顧許多慢飛天使，早期為了籌措改建經費，便開始製作韓國泡菜銷售；慈恩庇護休閒農場健康蘆薈麵，是由身心障礙院生親手栽種蔬果與園藝工作生產製作的無毒健康食品；真善美基金會靜元家園的龍眼蜜，則是由患有慢性精神障礙的園友，組成蜂蜜工作班辛勤採集而成。
主持人及直播主展現銷售實力，在熱情民眾的支持下，用新台幣將社福團體產品下架，謝典林說，希望利用這次疫情的契機，將縣內農產甚至是各級產業商品，透過輔導轉型、運用網路直播平台模式，開拓多元通路、建立新型態銷售管道，持續協助行銷彰化產品，增加收益。
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