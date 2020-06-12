影／彰化女中學生考上台大醫學系　伸仁紡織贈百萬大紅包

國立彰化女中黃靖恩今年如願考上台大醫學系，3年來，都獲得伸港鄉在地愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮贊助獎學金，今年如願錄取第一志願台灣大學醫學系，白璨榮為她高興之餘，決定再發給100萬元「大紅包」，獎助她日後就讀大學學雜費和生活費用。

3年前以教育會考5A++、作文6級分滿分考進國立彰化女中的伸港國中校友黃靖恩，今年如願錄取台灣大學醫學系，3年來獲得在地愛心企業白璨榮董事長提供獎助學金，白董事長今（12）日委託立委黃秀芳代替他送來100萬元獎助學金「大紅包」，鼓勵靖恩繼續勤奮向學，黃秀芳也肯定靖恩的讀書態度，足為同儕學習的好榜樣。

黃靖恩說，唸醫的動力來自於從小跟著體弱多病的媽媽經常出入醫院，出入醫院的同時，也不自覺對醫師產生崇拜之心，希望自己以後也可以成為像醫師一樣的人幫助他人，解決身體上的病痛，帶給更多家庭幸福，其次成長過程中接受很多貴人的幫助，希望自己將來也能有機會，成為能夠幫助別人的人。

▲彰化女中黃靖恩今年如願錄取台灣大學醫學系，伸仁紡織慨然贊助100萬元獎助學金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

彰化女中校長陳香妘說，白董事長過去已捐贈100萬元獎學金，幫助黃靖恩在內共5位同學在彰女3年學雜費和校外教學費用，鼓舞他們專心向學，這筆獎助學金日後還再持續運用，幫助更多同學逆境求學。

黃靖恩分享讀書的方法，她說，讀書態度抱持著絕佳精神狀態和體力，讓學習效率發揮最大化，培養固定跑步、打球運動的習慣，書讀累了，就小睡片刻不硬撐，在精神最好的時候，主攻最需動腦的數理科目，上課認真聽講，課前預習、課後複習，跟上老師教學進度，利用假日彌補平常未完成的課業，持之以恆規律作息和學習。