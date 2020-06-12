影／彰師附工學子　勇奪統測全國榜首

好事彰揚，國立彰師附工汽車科范正威同學參加109年四技二專入學統測，勇奪動力機械群全國榜首，將進入心目中理想的學校就讀。彰化縣長王惠美今（12）日前往彰師附工頒獎表揚彰化之光，期勉范正威未來能持續努力精進。

▲國立彰師附工汽車科范正威同學上靠認真學習。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

范正威說，以前只愛電動，為了想證明自己辦得到，放手一搏、拚命用功起來，媽媽早逝，這次考出好成績，感謝爸爸信任，給了他探索興趣的空間，激發學習動力，謝謝老師的指導鼓勵。

王惠美表示，技職教育，進可攻、退可守，習得專門技術，在未來求職及人生道路能有更多選擇空間。范正威畢業於彰興國中，在彰師附工教師們的認真教學，學術科都有好成績，還代表彰師附工參加專題創意比賽得到佳作，期勉未來更用功，人生更發光發熱。

▲范正威代表彰師附工參加專題創意比賽得到佳作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

范正威說，他想讀書的原因是因為想證明自己是可以做到的，因為他以前是個愛打電動、不喜歡讀書的人，但是他有想過，如果繼續這樣下去，未來可能無法得到成就，所以他決定要證明自己是可以做到的，所以他才這麼努力放手一搏、拚命讀書，有個好的結果。

范正威表示，能考到好成績要感謝很多人，媽媽很早離世，爸爸撐起一個家，照顧他們姊弟，但爸爸對孩子完全信任，採取自由管理的方式，這種教育方式反而讓他更有想學習的動力；也感謝學校老師，汽車科老師非常認真，給予很大鼓勵與支持，和同學一起共讀，一起努力的感覺真好，彼此激發，鬥志十足。

彰師附工校長石文傑說，感謝王縣長親自來頒獎表揚與鼓勵，並對於學校老師們教學品質的肯定，彰師附工不論在國際技能競賽、全國技能競賽、工科技藝競賽等優異表現都獲得予以肯定。