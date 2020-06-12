修平科大研究文蛤智慧養殖　獲數位訊號創思競賽首獎

▲修平科大師生實地在文蛤養殖場，進行IOT技術對文蛤養殖應用成效。（圖／修平科技提供）

逐步建構智慧水產養殖系統，

協助養殖戶提高文蛤養殖存活率，確保養殖戶的經濟收益，師生研究對養殖戶可提供實質助益。

台灣西部沿岸水產養殖產業興盛，只是受到高密度養殖及全球氣候變遷因素影響，水產養殖的存活率及經濟收益面臨挑戰；有鑑於此，修平科大師生以「IOT在文蛤養殖應用」為題，研究將IOT技術導入文蛤養殖，希望翻轉傳統養殖技術，建構智慧水產養殖系統，成績斐然，勇奪第15屆數位訊號處理創思設計競賽第一名。這項研究是由林振漢、蔡東憲教授，指導董家瑋、廖佑慷、賴祈安、吳柏勳等4名學生共同完成。林振漢教授表示，由教育部主辦的數位訊號處理創思設計競賽，為國內極具代表性的競賽，修平師生研究的「IOT在文蛤養殖應用」是獲得D組TEMI物聯網應用組第1名，已於6月11日在南臺科技大學接受頒獎。林振漢說明，「IOT在文蛤養殖應用」研究，主要運用兩款多功能彈性的養殖環境監控系統，分別為養殖監控系統以及養殖決策系統。在養殖監控系統方面，基本架構包括水質監測器、電磁式水閥模組、水車動態模組、機械手臂投料餵食機等。至於養殖決策系統則是將水質監測器收集環境資料，連接外部網路如3G、WiFi、或Ethernet網路(MQTT)，上傳雲端伺服主機，做遠端監控與紀錄。林振漢說，累積這些監測資料，可提供後續的大數據分析與研究使用。養殖管理者只要使用手機與平板電腦，立即能監測環境參數，或透過雲端監控，控制水閥，打氧水車、投料機，使文蛤的生長保持在最佳環境參數，達到永續發展目標。林振漢表示，科技是為提升人類生活品質，運用IOT技術導入科學管理概念，可翻轉傳統文蛤養殖技術，有效