影／紫金選美秀　葡萄行家評鑑秘訣「三頭四度」辨識

▲埔心鄉農會舉辦優質葡萄評鑑，葡萄果農帶著自家葡萄到現場，讓評審品頭論足。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

▲埔心鄉農會舉辦109年度埔心鄉優質葡萄評鑑，共有40名農民參加，專家們逐一檢視。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

▲台中區農改場果樹研究室副研究員葉文彬表示，葡萄的品質選別色度要夠紫黑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

▲埔心農會總幹事張旗聞說，彰化縣為國內葡萄最大生產地，每兩顆葡萄就一顆來自彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

彰化縣埔心鄉農會今（12）日舉辦109年度埔心鄉優質葡萄評鑑，共有40名農民參加，專家們逐一檢視，楊為琳的葡萄得到冠軍，胡清一、魏泥柑得到第二名，胡俊嘉、胡碩祐、胡邱素珍分得第三名，黃種、胡金堆、胡志豪、黃絤鎗得到優勝。埔心鄉農會舉辦今年優質葡萄評鑑，共吸引40名優秀的葡萄果農，帶著自家葡萄到現場，讓評審品頭論足，由於參加評鑑的葡萄果農，所送來的葡萄各個色澤飽滿氣味佳，讓現場的評審一個頭兩個大，直呼好難評。埔心農會總幹事張旗聞說，彰化縣為國內葡萄最大生產地，每兩顆葡萄就一顆來自彰化，不管是品質或甜度，都深受買家肯定，而葡萄評鑑的評分項目，包括外觀、穗重、粒重、脫粒、著色、糖度、酸地、肉質及風味等等，經過評審犀利的眼神與挑剔的嘴，才能下筆評分。台中區農改場果樹研究室副研究員葉文彬表示，葡萄的品質選別有所謂的「三頭四度」，三頭就是葩頭（一整串）要多顆，粒頭要大，粉頭（白色果粉）要漂亮，所謂四度就是甜度至少要18度，酸度在0.4度，硬度要夠，最後則是色度要夠紫黑，這些項目牽涉到植株的營養，環境和土壤，農業技術是「學無止境」，要成為專業農夫一定要耐得住環境的考驗，和不斷追求新知。張旗聞說，「粒頭」夏果每顆12公克，冬果10公克，「粉頭」顆顆果粉均勻，捏度微微Q彈不軟，色度依品種而定，例如巨峰葡萄是黑紫色，硬度為每顆葡萄種籽2至4粒。張旗聞表示，舉辦比賽可以鼓勵農民精益求精，在栽培技術下功夫，得獎葡萄身價三級跳，每公斤可賣到300元至350元，此外，舉辦比賽也是建立品牌的一種方法，埔心鄉葡萄參加2020至2021臺灣農業百大精品評選，三蜜香頂級葡萄禮盒名列第一，為埔心鄉葡萄整體價值再加分。