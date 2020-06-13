繼媽祖賜芙後　又一台南限定家將版五香乖乖上市　

▲家將乖乖也有大包裝，家將大喊一聲「賀」，包準惡靈不敢靠近。（記者／林怡孜摄，2020,06,12）

台南的文創零食打響名號，繼成功洋芋片、成功啤酒、媽祖賜芙後，又一台南限定家將版乖乖問世！綠色的五香口味乖乖象徵綠燈安全，同時也表示國人啟動防疫新生活消災解厄、和瘟押煞。黃偉哲表示，無論是成功洋芋片、至聖先師點心麵到日前造成轟動的媽祖賜芙，在在都掀起熱潮。乖乖是許多人童年的回憶，這次與乖乖公司的合作，期待能讓民眾從包裝中衍生對文化、禮俗的好奇，進而探究文史的脈絡，來了解家將文化為重要的民俗活動。台南為藝陣之都，希望隨著商品的知名度，讓更多的國人能夠接觸與了解台南文史，達到更多教育的意義。文化局長葉澤山表示，「八家將乖乖」的設計靈感源自在地跟原生的民俗文化，從家將的信仰意義出發，以富含Q版趣味的范謝將軍為設計主軸，主打「惡靈退散，一定要乖乖」，將「乖乖運作」、「排除故障」、「萬事順利」等意涵與八家將陣頭文化的「賞善罰惡」、「驅邪鎮煞」同等庇佑萬物的概念巧妙相呼應，成為娛樂及實用兼具的另類文創品。「八家將乖乖」自即日起在台南古蹟景點獨家販售，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661臺灣船園區及台南山上花園水道博物館等處，各項零食創意商品於防疫期間也推出電話訂購宅配服務。