藍綠議員齊轟「上品豚」攏係假　黃偉哲認錯

▲不分黨派，多位議員輪番砲轟，台南市肉品市場股份有限公司總經理陳豐榮（左）啞口無言。（圖／記者陳聖璋翻攝）

林燕祝指出，「上品豚」在提供原料、配方等項目均未詳細規範，根本和專業代工沾不上邊，以黑橋牌產品混充，產品內容物、說明都與黑橋牌一模一樣，竟聲稱是專業代工；林燕祝痛批，台南市肉品市場公司公然說謊，誤導消費者

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林燕祝主張，將全案移送檢調及公平交易委員會調查，偵辦有無圖利廠商及詐欺。

林燕祝表示，根據台南市肉品市場公司提出的，國產豬肉多元利用提高附加價值推廣產品需求說明書條文，產地為台灣、商品皆採國產豬肉生產，未特別標註使用台南在地豬的字眼，刺激本地豬隻交易的力道有限，意味著市場對交易豬隻品質欠缺信心？還是不在意提振本業，只想撿現成的「品牌」好處？

▲上品豚連原料豬隻都不是採用台南在地豬農的豬隻。（圖／市議員林燕祝提供）

市議員蔡育輝說，上品豚自108年12月3日發表記者會後開始正式銷售，至109年6月10日，才賺了12萬，行銷7個月的成績實在慘不忍睹，台南市肉品市場公司及農業局要好好檢討。

市議員陳怡珍痛批，台南市肉品市場公司自創「上品豚」品牌，原料豬隻竟不是採用台南在地豬農的豬隻，而且銷售通路竟只有農會，各大超商通路完全看不到「上品豚」的產品，難怪推出至今半年，僅賺了12萬。

不分黨派，多位議員輪番砲轟，認為該政策不敷經濟成本，實是虧本生意，也吃力不討好，建議台南肉品市場以本業為重；大會主席李文俊裁示，回歸專業、檢討法令，將相關資料送市府政風處調查。

台南市議員林燕祝踢爆台南市肉品市場股份有限公司自創「上品豚」品牌，但台南市肉品市場公司並無食品加工設備，竟以民間業者「黑橋牌」的產品充當「上品豚」的產品販售，市議會12日進行專案報告，遭到多位議員輪番砲轟；台南市長黃偉哲認錯，並表示「坦白從寬」，並將研商依法處理。市議員許又仁指出，如果台南市肉品市場公司沒有研發生產技術，原料亦無法控制，「那就不要玩了」。