有洋蔥！趕赴看望病危丈夫途中遇車禍　警助見夫最後一面

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▲紀姓婦人致函感謝員警李柏翰。（圖/ 記者鄧力軍翻攝 ）

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一名接到丈夫病危通知的婦人，在趕往醫院途中卻與人發生擦撞，婦人哀求員警「可以讓我先走嗎？我一定會回來，求求你」，台中市第一分局員警李柏翰了解婦人難處後，不僅安慰婦人並加快處理案件速度，隨即搭載婦人趕往醫院，讓婦人見到丈夫最後一面而沒有遺憾婦人10日寄一封信到台中市第一分局交通分隊，表達對李員一生的感謝。台中市警一分局交通分隊警員李柏翰，於4月30日中午12時許前往西區忠勤街處理一件交通事故，李員進行拍照、測繪等程序時，肇事的紀姓婦人眼眶噙著淚水激動地對李員說「求求你，我先生在醫院，可以讓我先走嗎？我一定會回來處理，拜託你。」李員了解婦人急著看望病丈夫的狀況後，先安撫婦人情緒，並快速完成現場處理。當婦人邊哭邊向李員道謝、一邊牽著機車要繼續趕往醫院時，李員見婦人心急如焚且情緒激動，擔心她沿途可能再發生意外，當下就對婦人說：「我載你去，你不要擔心，我一定平安把你送到醫院。」李員立即驅車載婦人前往醫院，下車後還叮嚀婦人不要慌張。該婦人也及時見到先生最後一面。6月10日第一分局突然接到了一封婦人的來信，讚揚李員「真不愧是人民的保姆。」並至最高的謝意李員表示自己當下只想說趕快協助婦人能趕到醫院，也頭一次遇到這種狀況，當下也沒想太多，能幫助到民眾覺得很欣慰。