毛小孩當道商機無限　禮儀殯葬服務、寵物用品展一應俱全

寵物商機驚人，越來越多飼主願意花大錢在毛小孩身上，周邊商品也更多元﹔「展昭高雄寵物用品展」即日起至6月15日在高雄巨蛋登場，集結破百家寵物廠商，各式各樣食品、玩具、推車等用品一應俱全；「璽福圓滿」則是替寶貝規劃最合適的寵愛旅程，包含禮儀、追思等。





國內新冠肺炎疫情趨緩，展昭高雄寵物用品展防疫措施也不鬆懈，特別與禾煜科技聯手，安排專業服務機器人-豹小秘，於入口處採用紅外線測量、人臉辨識系統與民眾零接觸測體溫。



▲ 寵物展破百間廠商共同祭出優惠殺手鐧，像是銅板價的防疫外出必備品。（圖／記者陳美嘉攝） 破百間廠商為拚經濟搶買氣，共同祭出優惠殺手鐧，銅板價的防疫外出必備品，像是PawPaw寵物潔淨露、臭味滾清潔除臭組合等。限量寵物展護照，則匯集展覽廠商之折扣、以及整合串聯寵物食品、旅館、餐廳、醫院等相關店家之優惠，讓消費者護照一本在手，優惠滿滿南台灣趴趴走。



▲ 「彩虹城堡」寵物園區，會不定期舉辦愛心認養會、義賣活動、寵物活動、課程等。（圖／璽福圓滿提供）